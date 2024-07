Niekdajší hokejový obranca Zdeno Chára je ozajstný Ironman, teraz už aj oficiálne

O niekdajšom slovenskom hokejovom obrancovi Zdenovi Chárovi už dlho azda nik nepochybuje, že je mužom „zo železa„, keďže to dlhodobo predvádzal ešte počas úspešnej hráčskej kariéry. Po nej sa začal venovať vytrvalostnému športu a „strúhol“ si hneď niekoľko maratónov či polmaratónov, bokom nezostal ani triatlon.

Od ostatného víkendu si však 47-ročný trenčiansky rodák môže aj oficiálne hovoriť Ironman. Víťaz Stanelyho pohára z roku 2021 s Bostonom Bruins absolvoval tieto preteky v dlhom triatlone v nemeckom mestečku Roth neďaleko bavorského Norimbergu.

Výborné výsledky

A nemožno napísať, že v nedeľu uvedené „iba“ absolvoval. Plaveckú porciu 3,8 kilometra zvládol za necelých 90 minút, ďalších 180 kilometrov na bicykli absolvoval za 5 hodín a 15 minút priemernou rýchlosťou 34,3 kilometra za hodinu.

Napokon maratón odbehol za výborných 3:27:08 h. Spolu 10 hodín, 20 minút a 53 sekúnd. Na maratónskej vzdialenosti pritom dosiahol len o necelých 17 minút horší čas ako je jeho osobné maximum, ktoré v januári zabehol v americkom Houstone (3:10:24 h), vtedy bez plávania a cyklistiky.

Chcel sa udržiavať v kondícii

„Vždy som mal rád beh aj cyklistiku, aj ako aktívny hokejista. Po tom, ako som skončil kariéru, som sa chcel udržiavať v kondícii a dospelo to napokon až maratónom a triatlonom,“ uviedol Chára ešte v druhej polovici mája pre nemecké periodikum Donau Kurier. Prezradil tiež, že jeho cieľom bolo v prvom rade preteky dokončiť.

„Bude to môj prvý dlhý triatlon, tak musím zostať pokorný a pristupovať k tomu s pozitívnymi pocitmi,“ poznamenal.

A vyšlo mu to. Strieborný medailista Petrohradu 2000 aj Helsínk 2012 či držiteľ Norrisovej trofeje v NHL určenej najlepšiemu bekovi celkovo obsadil 1027. miesto a v kategórii mužov do 45 do 49 rokov ho klasifikovali na 140. pozícii.