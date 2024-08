V Levoči sa v noci zrazili dve autá, nehoda si vyžiadala šiestich zranených

Šesť zranených osôb si vyžiadala nočná dopravná nehoda na Popradskej ceste v Levoči. Ako agentúru SITA informovala operačná dôstojníčka Hasičského a záchranného zboru v Prešove, nehodu dvoch osobných vozidiel nahlásili krátko pred pol štvrtou hodinou zo soboty na nedeľu.

Vo vozidlách bolo pri nehode spolu osem cestujúcich, jedna osoba bola v aute zakliesnená. Celkovo sa zranilo šesť osôb. Pri nehode zasahovali traja hasiči z Levoče s jedným kusom techniky.

Zranených previezli do nemocnice

„Na mieste poskytli prvú predlekársku pomoc do príchodu zdravotnej služby. Pomáhali nakladať zranených do vozidiel zdravotnej služby. Havarované automobily zabezpečovali proti vzniku požiaru a čakali na odťahovú službu, ktorej pomáhali s nakladaním havarovaných vozidiel,“ uviedla k zásahu operačná dôstojníčka.

Vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a záchrannej zdravotnej služby (ZZS) previezli zranených na ošetrenie do nemocnice.

Cesta bola dočasne neprejazdná

„Operačné stredisko (OS) ZZS SR vyslalo tri ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci krátko po 3:20 do Levoče k dopravnej nehode dvoch vozidiel. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Levoči 53-ročnú ženu a otrasom mozgu, 19-ročnú ženu s povrchovým poranením tváre, 43-ročného muža s povrchovým poranením hrudníka a mladistvú osobu tiež s povrchovým poranením hrudníka. Do nemocnice v Spišskej Novej Vsi posádky transportovali 25-ročnú a 50-ročnú ženu, obe s povrchovým zranením predkolenia,” informoval agentúru SITA zástupca hovorcu OS ZZS SR Richard Bolješik.

Po nehode bola cesta dočasne neprejazdná, po odstránení následkov havárie sa ju podarilo sprejazdniť.