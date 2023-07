V Košiciach vyrástli 2 atraktívne K Parky, Kaufland takto motivuje mladých k pohybu

Úspešný projekt K Parkov má svoje pokračovanie a vďaka nemu na košických sídliskách KVP a Nad jazerom vyrástli moderné multifunkčné ihriská. Naprieč celým Slovenskom ich stavia obchodný reťazec s cieľom vytvoriť atraktívne miesta pre deti a tínedžerov, ktorí na nich môžu zmysluplne tráviť voľný čas.

V predposlednú júlovú sobotu to v metropole východu žilo zábavou, hudbou aj športom, pretože otvorenie K Parkov si Košičania užili dokonca na dvoch miestach. Nový športovo – oddychový areál dopoludnia sprístupnili verejnosti zástupcovia Kauflandu spolu s vedením mestskej časti na Sídlisku KVP, kde zábavu rozprúdili moderátor Pablo aj reggae rytmy kapely Medial Banana. Popoludní bolo rušno aj v mestskej časti Nad Jazerom, kde návštevníkov čakali raperi Zverina & Shomi, no v oboch K Parkoch sa profesionálni tréneri a inštruktori postarali aj o skvelú parkour šou či lekcie jazdy na skateboarde.

Slávnostné otvorenie si 22. júla nenechala ujsť najmä mladá generácia, ktorá na moderných ihriskách môže športovať, zabávať sa a stretávať s kamarátmi. Lezecká stena, pingpongový stôl, workoutová konštrukcia, streetbalové ihrisko, špeciálne plochy, na ktorých sa dá jazdiť na skateobarde aj na kolobežke, takýto atraktívny priestor obyvatelia oboch košických sídlisk získali v projekte K Park.

Atraktívny športový areál pribudol aj v košickej časti nad Jazerom, na jeho otvorení nechýbala Lucia Vargová a starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová (na zábere vľavo). Foto: Kaufland

Ten po celom Slovensku vyvolal veľký záujem ihneď po spustení a v úvodnom ročníku sa do hlasovania o sedem víťazných lokalít, v ktorých vyrástli vďaka Kauflandu nové športovo-oddychové areály, zapojilo vyše 980 tisíc hlasujúcich. Do druhého ročníka sa prihlásilo 27 miest a okrem košických mestských častí v ňom vyhrali moderné ihriská aj Stará Ľubovňa, Kežmarok, Považská Bystrica, Lučenec a Šamorín.

„Sme radi, že K Parky sa po celom Slovensku stávajú miestom, kde deti a tínedžeri radi trávia svoj voľný čas. Teší nás to o to viac, že dnes ich zaujíma skôr virtuálny svet, než ten skutočný,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika, ktorá dodáva: „Chceli sme, aby počítačové hry vymenili za pohyb, ktorý k zdravému životnému štýlu jednoznačne patrí. A aby sa pri tom mohli spoločne zabávať aj s rovesníkmi.“

Novootvorené športoviská si pochvaľujú nielen mladí Košičania, ale aj zástupcovia mestských častí, ktorí spoluprácu s Kauflandom oceňujú. „Chcem sa poďakovať všetkým obyvateľom nášho sídliska, ale aj ostatným mestským častiam, ktoré sa spojili a pomohli nám K Park vyhrať,“ hovorí Mgr. Ladislav Lörinc, starosta Mestskej časti KVP. „Je pre mňa veľká radosť, keď vidím deti tešiť sa z nového miesta, kde môžu tráviť voľný čas. Na Sídlisku KVP to vhodne doplnilo ponuku detských ihrísk aj športovísk a mne by sa splnil sen, ak by z nášho K Parku vzišiel nový profesionálny skateboardista alebo skateboardistka“.

Hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Vargová a starosta košického Sídliska KVP Ladislav Lörinc prestrihli pásku pri otvorení nového ihriska. Foto: Kaufland

Aj starostka Mestskej časti Košice – Nad jazerom víta aktivity obchodného reťazca, ktorý mestám či mestským častiam dáva príležitosť vyhrať moderné športovo-oddychové areály. „Veľká vďaka patrí spoločnosti Kaufland aj všetkým, ktorí našej mestskej časti posielali svoje hlasy a pomohli nám K Park získať. Bude ideálnym miestom na športové vyžitie, relax a pobyt na čerstvom vzduchu jazerských detí aj mládeže, a tiež miestom na voľnočasové aktivity. Želám si, aby náš K Park mal čo najviac spokojných návštevníkov a nadšených športovcov,“ dopĺňa Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová.

Projekt K Parkov, ktorým obchodný reťazec motivuje deti a dospievajúcich k tomu, aby sa venovali športovým aktivitám a chvíle voľna radšej využívali na pobyt vonku či stretnutia s priateľmi, pokračuje aj v roku 2023. Na stránke www.kauflandpark.sk sa už zaregistrovali mestské časti a mestá z celého Slovenska, ktoré sa o výhru v podobe nového športovo-oddychového areálu budú uchádzať aj v treťom ročníku. Ďalšiu víťaznú sedmičku určí hlasovanie verejnosti.

