V Košiciach došlo k nehode autobusu MHD, vodič vyšiel na zvodidlá a narazil do stĺpa

Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že vodiča policajti podrobili dychovej skúške.
Katarína Lörincová
V skorých ranných hodinách mal v Košiciach nehodu autobus MHD. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Lenka Ivanová, podľa doterajších zistení vodič viedol autobus v stredu, krátko pred 3:30, po Hlinkovej ulici v smere k Vodárenskej ulici.

„Pri zastávke mestskej hromadnej dopravy „Pri Hati“ sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, s vozidlom vyšiel na zvodidlá po pravej strane a následne narazil do stĺpu trakčného vedenia,“ priblížila Ivanová.

Vo vozidle v tom čase neboli žiadni cestujúci. Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že vodiča policajti podrobili dychovej skúške. Nenafúkal, utrpel ale zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Na mieste mu bola uložená bloková pokuta.

