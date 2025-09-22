Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO

Pri tragickej nehode v okrese Žarnovica vyhasol život 44-ročného motocyklistu. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala v nedeľu 21. septembra podvečer na ceste II/512 vedúcej cez Veľké Pole časť Penhýbeľ v smere od Žarnovice do Partizánskeho. Motorkár pri prejazde pravotočivou zákrutou po predchádzajúcom rovnom úseku narazil do zvodidiel na ľavej strane cesty a spadol.
Tragická dopravná nehoda v okrese Košice. Vodička osobného auta neprežila zrážku s kamiónom – FOTO
Pri nehode utrpel ťažké zranenia, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice, kde však následkom zranení podľahol. Bližšie okolnosti nehody ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania, pribratí boli aj znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.