Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO

Zasahovali aj leteckí záchranári.
Pri tragickej nehode v okrese Žarnovica vyhasol život 44-ročného motocyklistu. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala v nedeľu 21. septembra podvečer na ceste II/512 vedúcej cez Veľké Pole časť Penhýbeľ v smere od Žarnovice do Partizánskeho. Motorkár pri prejazde pravotočivou zákrutou po predchádzajúcom rovnom úseku narazil do zvodidiel na ľavej strane cesty a spadol.

Pri nehode utrpel ťažké zranenia, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice, kde však následkom zranení podľahol. Bližšie okolnosti nehody ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania, pribratí boli aj znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.

