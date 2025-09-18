Dve tragické úmrtia mladých krasokorčuliarok. Zrážky s ťažkými vozidlami boli pre nich smrteľné

Sľubná 15-ročná krasokorčuliarka Matilda Ferrariová tragicky zomrela po tom, čo ju cestou do školy zrazilo nákladné auto. Nehoda sa stala v pondelok 15. septembra.
Vodič údajne prechádzal na zelenú, keď zrazil dieťa, ktoré prechádzalo cez cestu, no svedkovia vravia, že bola červená. Môže ísť o rozdielne semafory – pre vozidlá a chodcov. Vyšetrovanie naďalej prebieha.
Športovkyňa chcela spolu s dvomi kamarátkami stihnúť autobus na neďalekej zastávke. Napriek rýchlej zdravotníckej pomoci však Ferrariová zraneniam na mieste podľahla.
Jej škola v Tione poskytuje psychologickú podporu jej spolužiakom. Matilda navštevovala športový klub Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico.
Prezident združenia jej vzdal hold: „Matilda živila svoj sen o tom, že sa jedného dňa zúčastní olympijských hier. Sen, ktorý sa premietol do neochvejného odhodlania, ktoré vkladala na ľade, prejavujúc takú húževnatosť, odhodlanie a túžbu uspieť, aj keď ju nedávno vyradila bolesť kolena. Napriek tomu sa jej podarilo dosiahnuť pódium vo svojej kategórii.“
Celý incident sa stal len pár dní po tom, čo 11. septembra tragicky zahynula ďalšia 23-ročná krasokorčuliarka Julie Marie Gaiserová.
Pri dopravnej nehode ju zrazil kamión, keď jazdila na bicykli po cyklotrase v Rakúsku.