Známa moderátorka zahynula pri leteckom výcviku krátko po tom, ako zverejnila posledný záber lietadla

Známa mexická televízna moderátorka zomrela pri leteckom nešťastí krátko po tom, ako zverejnila fotografiu ľahkého lietadla, v ktorom sa chystala na kurz lietania. Moderátorka Debora Estrellová a pilot Bryan Ballesteros zahynuli, keď dvojmiestne lietadlo Cessna havarovalo pri priemyselnom areáli v meste García v mexickom štáte Nuevo León. Informuje o tom web Daily Mail.
Krátko pred sobotňajšou nehodou Debora na Instagrame zverejnila fotografiu lietadla, na ktorom vzlietla, a napísala: „Hádajte čo?“
Deborin bývalý manžel José Luis García, ktorý je novinár, krátko potom, keď ešte nevedel, že jeho bývalá manželka bola jednou z obetí, zverejnil príspevok o nehode na sociálnych sieťach: „Spadlo lietadlo. Civilná ochrana v Nuevo León potvrdila, že pri nehode neďaleko priemyselného areálu v meste García zomreli dvaja ľudia.“