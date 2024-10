„V knihách vám ponúkam mini-dovolenky, únik od bežných starostí,“ tvrdí Hana Repová

Jej knihy si získali tisíce čitateľských sŕdc. Fanúšičky čakajú na každú jej knihu a „repovky“ sú už dlhé roky synonymom kvalitných ženských románov. Práve jej vyšla novinka s veľavravným názvom Ak bude treba, pohnem aj vesmírom .

Psychologička Nora odlieta na pohreb svojej spolužiačky a v duchu ďakuje za to, že jej život je v poriadku. Keď počas turbulencií na palube lietadla začne krvácať z nosa, ujme sa jej neznámy muž, ktorý sedí oproti. Počas toho, ako jej na miniatúrnej palubnej toalete pomáha v núdzi, v nej zapáli oheň vášne, ktorý Nora nechce nechať vyhasnúť. Takto na ňu už dávno nepozeral žiadny muž. Žiadny, o ktorého by stála.

Hneď po pristátí však Nora tajomného neznámeho stráca. Netuší, že osud si pre ňu pripravil výmenný obchod. Za jedného muža, ktorého stratila, získava dvoch iných, ale ten, s ktorým sa navzájom potrebuje, sa na javisku jej života skrýva za oponou….

„Kde je to víno?“ ozvala sa z balkóna Barbara a vytrhla Noru zo spomienok na ich spoločné začiatky.

„Už ideeem!“ zvolala Nora, ale vzápätí ju prehlušil bytový zvonček a Barbara utekala k dverám. Vrátila sa s plnou náručou pizzových kartónov a polkilovým vedierkom dánskej zmrzliny.“Barbara! To si naozaj nemusela,“ namietla Nora chabo.

„Ale musela. Die Feste muss man feiern wie sie fallen. Na oslavu treba využiť každú príležitosť! Už aj múdra Julia Roberts v tom filme hovorila, že treba jesť, piť, oslavovať, milovať…“ namietla.“Som si istá, že Julia Roberts tam niekde mala aj modliť sa,“ protirečila jej Roberta so zdvihnutým obočím.

„No veď aj to,“ nedala sa Barbara. „Ale život je príliš krátky. Treba si užívať. Tu a teraz. Nečakať na princa na bielom koni. Treba brať aj toho na čiernom a streknúť si ho na bielo suchým šampónom.“

Predstavte si, že musíte stráviť predvianočný čas v zasneženej chalupe na horách a to s mužom, ktorého poznáte len tak trochu – niekde vo vnútri cítite, že ho milujete aj neznášate zároveň…

Aj to je nový príbeh Hany Repovej, ktorá píše nádherné romantické vzťahové príbehy zo života a mnohé si získali u čitateliek tie najvyššie hodnotenia. Sú totiž dojímavé, zručne a inteligentne napísané, a rýchlo sa do príbehu ponoríte. Prežívate to všetko s postavami.

Ako hovorí jedna z nich Barbara – život je príliš krátky a treba si ho užívať. Tu a teraz. Nečakať na princa na bielom koni. Treba brať aj toho na čiernom a streknúť si ho na bielo suchým šampónom.

Hana Repová

Narodila sa na Slovensku a po maturite odišla do Nemecka, aby začala úplne nový život. Po ročnom pobyte nakoniec zakotvila v meste mnohých tvárí, ako sama nazýva Frankfurt nad Mohanom, v ktorom dodnes žije a pracuje.

Fantázia ju sprevádza už od malička ale až v dospelosti sa rozhodla podeliť sa so svojimi príbehmi s čitateľmi napriek tomu, že písať začala v prvom rade pre seba. Má rada úprimných ľudí, vôňu orgovánu, bojí sa výšok a nemá rada prekvapenia. Jej najobľúbenejší výrok znie: Kto si splní v živote všetky svoje ciele, vytýčil si ich prinízko. (Herbert von Karajan)

