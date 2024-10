V Kalifornii opäť vážili grandiózne tekvice, najťažšiu tradične vypestoval učiteľ záhradníctva

Učiteľ záhradníctva z americkej Minnesoty Travis Gienger sa opäť stal šampiónom každoročnej súťaže vo vážení tekvíc v severnej Kalifornii. Jeho mohutné tekvice ovládli toto podujatie už štyri roky po sebe. V tohtoročnej edícii doviezol Gienger tekvicu s hmotnosťou 1 121 kilogramov, pričom tekvica na „striebornej“ priečke vážila o 2,7 kilogramu menej. Tohtoročný šampión medzi tekvicami zaostal za rekordérom z vlaňajška o 126 kíl.

Gienger pestuje svoje obrie kúsky v tekvicovom záhone na svojom dvore. Túžil prekonať rekord z minulého roka, ale vraví, že na prosperitu tekvíc mala vplyv chladnejšia jeseň s výdatnými dažďami. „Mali sme naozaj ťažké počasie, ale nejakým spôsobom som pokračoval v práci. A nakoniec sme to zvládli,“ povedal Gienger, ktorý viezol tekvicu do Kalifornie dlhých 35 hodín. Obriu tekvicu teraz odvezú do južnej Kalifornie, kde ju tím profesionálnych 3D rezbárov bude pripravovať na Halloweenskú akciu.