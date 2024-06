V Európe hrozia nebezpečné búrky, môžu spôsobiť škody a dokonca aj tornáda

Európa v utorok čelí riziku vzniku veľmi silných búrok, ktoré môžu spôsobiť značné škody. Búrkový systém sa ráno vytvoril pri Luxemburgu a postupne sa pohybuje do Nemecka. Ako informuje portál iMeteo.sk, v popoludňajších hodinách sa očakáva, že sa búrky stanú výrazne nebezpečnými.

Aktuálne búrky ešte nie sú nebezpečné, no situácia sa o pár hodín zmení. Masívny búrkový systém počas popoludnia prejde cez stredné Nemecko a večer dosiahne aj juhozápadné Poľsko. Nemeckí meteorológovia už vydali výstrahu 2. stupňa pred silnými búrkami, ktorú podporila aj služba ESTOFEX.

Prvá línia búrok zasiahla regióny Sársko a Porýnie-Falcko, pričom teplá vzduchová hmota nad Nemeckom prispieva k intenzite búrok. Teploty v Nemecku dnes miestami presiahnu +30 °C. Silné nárazy vetra s rýchlosťou viac ako 120 km/h, vznik superciel a multiciel, ktoré môžu vyprodukovať krúpy veľkosti až do 4 cm, sú hlavnými rizikami. Dnes dokonca nemožno vylúčiť ani vznik tornád, varuje spomínaný portál.

Búrky by však postupne mali slabnúť pri postupe do Poľska vo večerných hodinách a môžu zasiahnuť aj severozápad Česka. Slovensko by však tieto búrky nemali zasiahnuť a malo by zostať ušetrené od nebezpečných poveternostných podmienok.