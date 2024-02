V DPOH mala premiéru rozprávka Jána Gorduliča

Deťom bude patriť nová inscenácia Divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Dobrodružná rozprávka s pesničkami o záchrane Bratislavy však osloví aj dospelých, pretože pomstychtivý zloduch ohrozuje všetkých obyvateľov mesta. Terezka a Stratočas mala v DPOH premiéru 23. februára 2024. Ide v poradí o druhú premiéru aktuálnej sezóny.

Pri jej vzniku stála riaditeľka DPOH Valeria Schulczová, ktorá na spoluprácu oslovila scenáristu a stand up komika Jána Gorduliča. Svoju prvú divadelnú hru napísal priamo pre DPOH. Po decembrovej premiére Pozsony Dance Club, je Terezka a Stratočas ďalšou inscenáciou z dramaturgickej línie venovanej mestu Bratislava.

Hlavnou postavou príbehu je Terezka, ktorá trávi všetok svoj čas pozeraním sa do mobilu. Nevníma okolitý svet, jeho krásu ale ani jeho nástrahy. Realita pre ňu takmer neexistuje a jej rodičia, kamaráti, susedia sú na tom rovnako. Každý z nich prežíva svoj život sám, osamelý, iba so svojim telefónom a jeho obsahom, postupne sa navzájom odcudzujú, vzďaľujú a prestávajú si rozumieť. Za všetkým stojí Stratočas, ktorý chce ovládnuť celú Bratislavu a nechať si ju iba pre seba. Rozprávka zdôrazňuje, ako veľmi je dôležité nájsť si na svojich blízkych čas, načúvať im, vnímať ich, rozprávať sa s nimi a nestratiť ani jednu minútu, ktorú by sme mohli prežiť s nimi alebo s niekým, koho máme radi.

Dobrodružný príbeh zavedie deti na tajomné miesta Bratislavy, stretnú geniálneho a roztržitého vynálezcu Kempelena, ktorý sa narodil a žil v Bratislave a záhadným spôsobom je stále medzi nami, bláznivú dunajskú rusalku Rosavu, ktorá sa rada baví a fláka po meste, cholerického Vodníka, ktorý má rád keď do Dunaja padajú veci, prefíkaného Čerta, ktorý uznáva klamárov a podvodníkov a milú Včelárku, ktorá vie, že včely majú svoje dôležité miesto aj v meste. Spoločne pomôžu odvážnej Terezke zastaviť nešťastného a zákerného Startočasa, ktorý chce zničiť nielen mesto, ale aj jeho obyvateľov. Budú mať iba dvadsaťštyri hodín, než sa Bratislava navždy stratí.

V réžii Gejzu Dezorza sa v postave Terezky prvýkrát v DPOH predstaví herečka Viktória Šuplatová, v dvojrolách ostatných postáv uvidíme Kristínu Tormovú, Romana Pomajba, Bronislavu Kováčikovú a Petra Kadlečíka. Dramaturgičkou inscenácie je Darina Abrahámová. Projekcie vytvorili animátorky Michaela Čopíková a Veronika Obertová z Ové Pictures.

„Som veľmi rada, že Ján Gordulič prijal ponuku a napísal pre DPOH rozprávku. Tá v sebe spája humor, napínavý príbeh záchrany Bratislavy a tému odcudzenia spôsobeného virtuálnym prostredím onlinu a sociálnych sietí. Technológie, ktoré sa z dobrého sluhu stávajú zlým pánom, ako sme si to už veľakrát v dejinách zažili. A pretože človek je nepoučiteľný, možno budú rozumnejšie deti. Naša rozprávka je určená im, ale aj ich rodičom a dúfame, že si z nej odnesú nielen návod na to, ako nestrácať čas, ale i radosť z objavovania nášho mesta a plnú hlavu veselých pesničiek“, hovorí riaditeľka DPOH Valeria Schulczová.

Vírus núti pozerať ľudí na mobiloch hlúpe videá a kradne im čas, ktorý by mohli tráviť s blízkymi, alebo pri veciach, ktoré majú skutočne zmysel. Celé mesto zarastie machom, kamarátstva sa rozpadnú, rodiny sa prestanú rozprávať a z Bratislavy sa stane nový Sellendorf.

Takto Terezku varuje pred nebezpečným vírusom vynálezca Kempelen, známa bratislavská postava, ktorú už vo svojej zbierke Bratislavské povesti zvečnila Mária Ďuríčková a autor Ján Gordulič ju preniesol aj do svojej rozprávky. Bratislavský rodák Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804), súčasník panovníčky Márie Terézie skutočne žil, a svetu priniesol niekoľko pozoruhodných vynálezov. Aj v tomto príbehu sa vďaka jeho vedomostiam Terezka dozvie o tajomnej dedine Sellendorf, ktorá sa vraj nachádzala medzi Patrónkou a Mlynskou dolinou a po stáročia o nej kolujú rôzne legendy. Jánovi Gorluličovi sa podarilo v rozprávke spojiť dva svety na svojej pomyselnej mape Bratislavy, a pútavo ich prepojiť v jeden. Ten skutočný, ktorý všetci poznáme, uličky starého mesta, Michalskú vežu, Karloveské rameno, či Železnú studničku a ten fantazijný, o ktorom niekedy snívame a premýšľame.

„Terezka a Stratočas je návratom do môjho detstva. Tak ako majú české deti Jana Tleskače, Stínadla a ježka v klietke, ja som v detstve prežíval príbehy Wolfganga von Kempelena, rusaliek, čerta a ďalších zázračných bytostí žijúcich v Bratislave, prostredníctvom Márie Ďuríčkovej a jej Bratislavských povestí. Pri písaní scenára k Terezke a Stratočasovi som si ich znova prečítal a bol som prekvapený, ako ma, aj ako dospelého, 43-ročného muža bavili. Najlepšie na tom je to, že veľa miest v nich spomenutých, stále existuje a mne sa páči prepojenie dnešnej Bratislavy s jej históriou a povesťami, plnými tajomna a čarov. Verím, že niečo podobné sa mi podarilo vytvoriť pre deti prostredníctvom tejto hry. Dúfam, že keď vyjdú z divadla, budú sa pozerať na Dunaj a hľadať, či sa niekde nevynorí vodník, budú sa pozerať na ľudí, či v nich nespoznajú čerta a budú premýšľať, kde presne mal v Michalskej veži Stratočas svoju tajnú komnatu. A možno aj toto bude ich prvé uvedomenie si, že aj oni sú súčasťou mesta, ktoré je tu už stáročia, a v ktorom pred nimi žili ich predkovia, ľudia spolu s kopou magických bytostí,“ hovorí autor hry Ján Gordulič.

Terezka a Stratočas je moderná rozprávka písaná pre súčasnú generáciu detí od 8 rokov, ale jej téma je univerzálna. Gorduličov jazyk je súčasný, hravý, nechýba mu humor, zároveň odkazuje práve k Márii Ďuríčkovej a jej Bratislavským povestiam, ktorými sa inšpiroval. Možno pre súčasnú generáciu rodičov bude práve Terezka a Stratočas impulzom, aby sa k legendárnym knižkám od Ďuríčkovej vrátili a ukázali ich svojím vlastným deťom. Gorduličova hra je plná odkazov a zamyslení smerom k súčasnosti a problémom, s ktorými sa stretávame denne v našej nerozprávkovej realite.

„Terezka a Stratočas je v mnohých ohľadoch výnimočný projekt. Budem šťastná, ak ju bude bratislavská verejnosť vnímať ako dar a hrdé prihlásenie sa k mestu, jeho atmosfére, príbehom, miestam, rozprávkovým a historickým postavám a ochote neustúpiť pred aktuálnymi témami. Jednou z nich je používanie, využívanie a zneužívanie mobilu a mobilom. Nový vírus narúšajúci živú komunikáciu v zmäti ostatných virtuálnych komunikácií, sietí a neživých inteligencií. Ale ako to v rozprávkach býva, bez fantázie a dobrodružstva to nejde. Hrdinkou rozprávky je obyčajné bratislavské dievča. Nebojácna, prirodzená a bystrá Terezka. Vie milo a rozhodne komunikovať s rozprávkovými bytosťami, smelo sa pustí do záchrany Bratislavy a svojej rodiny. Nestrácajte čas, vypnite mobil,“ dopĺňa dramaturgička Darina Abrahámová.

„Inscenácia Terezka a Stratočas je príbehom o fenoméne, s ktorým sa stretávame všetci. Je o strácaní času, ktorý nám uniká pomedzi prsty, keď ťukáme do klávesnice našich telefónov a drahocenný čas tak rozmieňame na drobné, za ktoré si ho už nekúpime nikdy späť. Dnes, viac ako inokedy, si neuvedomujeme, ako strácame čas na zbytočnosti a zabúdame, že najkrajšie strávený čas sú práve spoločné chvíle s ľuďmi, ktorých máme radi. Táto pôvodná divadelná hra sa pokojne môže zaradiť do žánru tzv. mestskej fantasy a Terezka je hrdinkou, ktorá kráča v stopách napr. Harryho Pottera, či iných súčasných hrdinov zachraňujúcich svet pred zlom,“ dodáva režisér Gejza Dezorz.

S uvedením rozprávky pripravilo DPOH aj spoločenskú hru Terezka a Stratočas, ktorá zavedie hráčov všetkých vekových skupín na prechádzku po Bratislave a nebudú k nej potrebovať mobil. Ak by ho však chceli použiť, môžu si spoločne vypočuť Divadelný Podcast Országh Hviezdoslav, v ktorom sa autor hry Ján Gordulič a psychiater a psychoterapeut MUDr. Ján Ballx rozprávajú o tom, či nás dokážu zážitky z detstva ovplyvniť na celý život. O ich prvých stretnutiach s divadlom, o tom, prečo je dôležité prežiť predstavenie v hľadisku a nie cez obrazovku telefónu, či počítača, o písaní, čítaní, vnímaní rozprávok a o mnohom ďalšom.

Foto: DPOH



Partnerom rozprávky Terezka a Stratočas je program beznastrah.online

Cieľom programu Beznastrah.online je vzdelávať dospelých o tom, ako môžu chrániť deti a mladých ľudí pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií. Prináša užitočné informácie a rady odborníkov, bezplatnú online poradňu a rovnomennú praktickú publikáciu pre rodičov. Súčasťou programu sú tiež materiály pre učiteľov a bezplatné workshopy pre školy.

Program sa nezaoberá iba otázkami technickej bezpečnosti, ale je rozšírený aj o tzv. psychologický rozmer, pomenúva riziká a rizikové správanie na internete a prinášať odporúčania ako ich eliminovať. Témami programu Beznastrah.online sú: Začíname s internetom, Digitálny slovník, Závislosť od internetu, Nevhodný obsah, Kyberšikana, Sebahodnota, Online predátori a Wizard videá.

Internet je plný nebezpečných nástrah, ktoré môžu ublížiť deťom aj dospelým. Pri jeho správnom používaní sa však stáva vynikajúcim pomocníkom pri vzdelávaní a rozvoji.

Cieľom dramaturgie DPOH je ponúknuť divákom hry zamerané na Bratislavu a jej osobnosti. Okrem rozprávky Terezka a Stratočas, môžu v aktuálnom repertoári diváci vidieť inscenáciu Pozsony Dance Club, ktorá rozpráva o Bratislave a jej premenách v kolotoči dejín, alebo Pressburger Fight Club, ktorá oživuje príbeh významného Bratislavčana Imricha Lichtenfelda.

