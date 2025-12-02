V Dánsku postavia závod na výrobu raketového paliva pre Ukrajinu

Dánski a ukrajinskí predstavitelia oznámili začiatok výstavby závodu na dánskom území, ktorý bude Ukrajine dodávať raketové palivo.
„Musíme pomôcť našim ukrajinským priateľom v ich boji za slobodu. Potrebujú bezpečné miesto na zriadenie výroby,“ povedal pre agentúru AFP dánsky minister priemyslu Morten Bødskov. Dánski predstavitelia uviedli, že nemôžu potvrdiť, či tento závod, ktorý má začať vyrábať palivo pre rakety a drony na jeseň 2026, je prvé svojho druhu na území členského štátu NATO. Je totiž možné, že podobné závody boli z bezpečnostných dôvodov postavené tajne.
Závod spolu s dánskou vládou buduje ukrajinská firma Fire Point, ktorá produkuje drony a rakety. „Musíme zvýšiť našu produkciu, čo je na Ukrajine nemožné,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Fire Point Vjačeslav Bondarčuk.
Dánsky minister priemyslu dodal, že Fire Point prinesie vlastné „nové technológie“.