Holandsko bude vyrábať drony spoločne s Ukrajinou

Ukrajina a Holandsko podpísali v pondelok dohodu o spoločnej výrobe dronov v oboch krajinách. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to na mikroblogovacej sieti X holandský minister obrany Ruben Brekelmans.
Dohodu podpísal so svojím ukrajinským kolegom Denysom Šmyhaľom v Bruseli. „Ukrajina a Holandsko budú spoločne vyrábať drony v oboch našich krajinách. .. To posilňuje našu spoločnú bezpečnosť, odolnosť a inovácie,“ vyjadril sa Brekelmans.
Šéf holandského rezortu obrany zároveň oznámil, že jeho krajina vyčlení ďalších 250 miliónov eur v rámci iniciatívy, ktorá umožňuje členským štátom NATO nakupovať pre Ukrajinu zbrane vyrobené v USA.