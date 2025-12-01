Holandsko bude vyrábať drony spoločne s Ukrajinou

Dohodu podpísali v pondelok ministri obrany oboch štátov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Holandský minister obrany Ruben Brekelmans. Foto: SITA/AP
Ukrajina a Holandsko podpísali v pondelok dohodu o spoločnej výrobe dronov v oboch krajinách. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to na mikroblogovacej sieti X holandský minister obrany Ruben Brekelmans.

Dohodu podpísal so svojím ukrajinským kolegom Denysom Šmyhaľom v Bruseli. „Ukrajina a Holandsko budú spoločne vyrábať drony v oboch našich krajinách. .. To posilňuje našu spoločnú bezpečnosť, odolnosť a inovácie,“ vyjadril sa Brekelmans.

Šéf holandského rezortu obrany zároveň oznámil, že jeho krajina vyčlení ďalších 250 miliónov eur v rámci iniciatívy, ktorá umožňuje členským štátom NATO nakupovať pre Ukrajinu zbrane vyrobené v USA.

