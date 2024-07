V čom spočíva tajomstvo úspešných firiem?

Diverzita a inklúzia v práci sa v súčasnosti stáva čoraz dôležitejšou témou každej úspešnej spoločnosti. Prečo a ako tieto dva kľúčové pojmy pretaviť do reality? Odpoveď na tieto dve otázky by mal poznať každý zamestnávateľ, ktorý chce byť úspešný.

Pracovať v pracovnom prostredí, kde sa každý cíti sám sebou a zároveň rešpektovaný a prijatý. To by nemalo byť len nenaplneným želaním väčšiny z nás, ale realitou každého úspešného zamestnávateľa. Veď pre firmu, ktorá vám vytvára takéto prostredie a rešpektuje vašu jedinečnosť, ste ochotní odovzdať to najlepšie zo seba. Presne o tom je diverzita a inklúzia v práci. Diverzita – rešpektovanie odlišnosti a inklúzia – proces a prax vytvárania prostredia, kde sú všetci jednotlivci cenení, rešpektovaní a majú rovnaké príležitosti prispieť a uspieť, sa v súčasnosti stávajú dôležitým meradlom úspechu. Ako ich však integrovať do firemnej kultúry a aké ďalšie výhody prinášajú nielen pre zamestnanca ale aj zamestnávateľa? Je ich hneď niekoľko.

Vyšší výkon a lepšie výsledky

Predstavte si tím, kde sa stretávajú rôzne pohľady, skúsenosti a nápady. Takéto prostredie podporuje inovácie a kreatívne riešenia. Firmy, ktoré vsádzajú na diverzitu a inklúziu, často zaznamenávajú vyšší výkon a dosahujú lepšie výsledky. Zamestnanci, ktorí sa cítia prijatí a rešpektovaní, sú motivovanejší a angažovanejší. Vytvoriť takéto prostredie by malo byť preto cieľom každého zamestnávateľa. „Keď chceme, aby zamestnanci boli sami sebou a cítili sa dobre, ponúkame im viacero možností, či už je to napríklad flexibilný pracovný čas alebo rôzne druhy podujatí. Cieľom je podporiť ľudí, aby sa naozaj správali spôsobom, ktorý im vyhovuje a tak, aby sa cítili dobre,“ uvádza Jitka Adámková, riaditeľka ľudských zdrojov Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

Nízka fluktuácia

Ďalšou výhodou rešpektovania odlišnosti je nízka fluktuácia. Veď spokojní zamestnanci neodchádzajú. Diverzita a inklúzia totiž vytvárajú príjemné pracovné prostredie, kde sa každý cíti sám sebou a vypočutý. Tým sa znižuje fluktuácia a zvyšuje sa lojalita zamestnancov.

„Meriame spokojnosť zákazníkov a zamestnancov. Preto sa pozeráme aj na to, ako nás vnímajú ako značku na trhu. Pre mňa je vždy najväčšou odmenou, keď sa nám darí získavať zamestnancov, pretože to sú nielen naši zákazníci, ale môžu to byť i naši budúci zamestnanci, takže sú pre nás veľmi dôležití. Sme atraktívni a zamestnanci nám neodchádzajú alebo ak odchádzajú, tak naozaj len málo. To znamená, že máme nízku mieru fluktuácie,“ vysvetľuje výhody aplikovania diverzity a inklúzie do praxe Jitka Adámková z T-Mobile CZ & Slovak Telekom.

Jitka Adámková, riaditeľka ľudských zdrojov Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. Foto: Slovak Telekom

Diverzita a inklúzia sú magnetom pre talenty

Mladí ľudia hľadajú pracoviská, kde sa cítia prijatí a cenení. Preto sú firmy, ktoré podporujú rôznorodosť, atraktívnejšie pre potenciálnych zamestnancov. „Pre mladých ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesta, je dnes dôležité pracovať na pracoviskách, ktoré sú rozmanité a inkluzívne,“ uvádza Wenche Fredriksen, šéfka inklúzie a diverzity v Den Norske Bank.

Rešpektovanie jedinečnosti rovná sa vyššie zisky

Diverzita vo firme môže mať významný dopad aj na správanie a rozhodovanie jej klientov. Tí často oceňujú, keď vidia, že firma reprezentuje rôznorodé pozadie, ktoré odráža ich vlastné skúsenosti a hodnoty. To vedie k hlbšej lojalite zákazníkov. „Ak budeme mať v sebe rôzne pohľady a rôznorodosť, lepšie pochopíme našich zákazníkov. A to nám prinesie aj viac rešpektu. Potvrdzujú to tiež štúdie z USA. Tie totiž ukázali, že spoločnosti, ktoré sú rozmanitejšie a inkluzívnejšie, majú viac lojálnych zákazníkov,“ hovorí Wenche Fredriksen, šéfka inklúzie a diverzity v Den Norske Bank.

Vyššia úroveň inovácií

Ďalšou dôležitou výhodou rozmanitosti zamestnancov vo firmách je to, že takýto zamestnávateľ býva inovatívnejší. Nové a kreatívne nápady totiž často vznikajú v prostredí, kde sa stretávajú rôzne pohľady a skúsenosti. To umožňuje firmám prichádzať s inovatívnymi produktmi a službami, ktoré lepšie spĺňajú potreby zákazníkov. „Snažíme sa byť bankou pre celé Nórsko, ale aj pre všetkých ľudí. Preto je dôležité, aby sme ako firma odrážali rozmanitosť v spoločnosti. Ak chceme pochopiť ich finančné potreby, ako sporia a investujú svoje peniaze, musíme byť reprezentatívni. Iba tak sa budú naši zákazníci cítiť bezpečne a budú mať dojem, že im rozumieme, že ich vnímame. Vďaka rôznemu pohľadu na vec môžeme prísť s inovatívnymi alebo inkluzívnymi riešeniami, produktmi a službami,“ vysvetľuje Wenche Fredriksen, šéfka inklúzie a diverzity

Diverzita nie je len o viditeľných aspektoch

Diverzita, teda jedinečnosť, pritom môže byť chápaná na hlbšej úrovni, nielen zohľadnenie viditeľných rozdielov, ako sú pohlavie, etnicita alebo vek. Podľa šéfky inklúzie a diverzity v Den Norske Bank sú dôležité tiež menej viditeľné prvky, ktoré každý jedinec prináša do profesionálneho prostredia. „Všetci sme oveľa viac než to, čo môžeme vidieť navonok. Podľa môjho názoru existuje veľa vecí, ktoré nedávame najavo, pretože chceme zapadnúť a správať sa profesionálne. Nechceme hovoriť o našich bojoch, vyhorení. No práve to je všetko to, čo nás robí jedinečnými a odlišnými od ostatných. Preto by sme mali mať rovnaké príležitosti byť v práci svojím pravým ja a tiež, aby sme mali rovnaké šance byť úspešní a napredovať v organizácii. Byť tým, kým sme,“ hovorí Wenche Fredriksen, šéfka inklúzie a diverzity v Den Norske Bank.

Zapojte svojich zamestnancov do procesu diverzity a inklúzie

Nie je vaša firemná kultúra podľa predstáv zamestnancov? Zmeňte to a zapojte ich do procesov diverzity a inklúzie. Ak ich ako zamestnávateľ povzbudíte, aby sa stali mentormi alebo sa zapojili do rôznych komisií a tímov zameraných na inklúziu, posilníte tak nielen pocit spolupatričnosti medzi zamestnancami, ale tiež im umožníte, aby sa stali aktívnymi účastníkmi vo formovaní firemnej kultúry.

„Vo všeobecnosti sa zameriavame na zvyšovanie povedomia o tejto téme, pretože veríme, že keďže sme veľká spoločnosť, máme veľa zamestnancov, tak môžeme niečo zmeniť. Ten rozdiel spočíva v tom, že začneme poukazovať na veci, ktorým veríme, či už ide o hodnoty alebo len o video s nenávistnými prejavmi,“ informuje Adámková o tom, ako sa spoločnosti T-Mobile Czech Republic & Slovak Telekom darí aplikovať diverzitu a inklúziu do praxe.

Tieto dva pojmy nie sú totiž len moderné buzzwordy, ale strategické prínosy pre firmy. Vytvárajú prostredie, kde sa každý cíti sám sebou a prijatý, čo vedie k vyššej spokojnosti zamestnancov a lepším obchodným výsledkom. Pridajte sa k zamestnávateľom, ktorí sú živým príkladom toho, ako tieto hodnoty môžu byť efektívne integrované do firemnej kultúry a prinášať úspech.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Slovak Telekom