V čase havárie vo Washingtone bol v riadiacej veži letiska nedostatok personálu - FOTO

Vo veži riadenia letovej prevádzky na washingtonskom Letisku Ronalda Reagana nebol v čase stredajšej večernej zrážky civilného lietadla s armádnym vrtuľníkom dostatočný počet pracovníkov. Vo štvrtok to uviedli americké médiá.

Podľa internej predbežnej bezpečnostnej správy Federálneho úradu pre letectvo (FAA), z ktorej citoval The New York Times, „nebolo personálne obsadenie bežné pre danú dennú dobu a objem dopravy“.

Fungoval iba jeden dispečer

„Dispečer, ktorý v stredu večer komunikoval s vrtuľníkmi v blízkosti letiska, dával pokyny aj lietadlám, ktoré pristávali a odlietali z jeho vzletových a pristávacích dráh,“ uvádza sa v správe. „Tieto úlohy sú zvyčajne priradené dvom dispečerom, nie jednému.“

Lietadlo so 64 ľuďmi na palube sa zrútilo do rieky Potomac vo Washingtone v stredu večer o zhruba 21:00 miestneho času po tom, ako sa vo vzduchu zrazilo s vojenským vrtuľníkom pri Letisku Ronalda Reagana. Spoločnosť American Airlines, ktorej dcérska firma let prevádzkovala, uviedla, že „na palube lietadla bolo 60 pasažierov a štyria členovia posádky.“ Predstaviteľ americkej armády uviedol, že do kolízie s lietadlom sa dostal vrtuľník Black Hawk s tromi vojakmi.

Dosiaľ našli viac ako 40 tiel

Všetkých 67 ľudí zomrelo. Podľa správ amerických médií bolo do štvrtkového večera nájdených viac ako 40 tiel.