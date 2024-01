V Baškirsku vypukli nepokoje, silnejú tam výzvy na návrat z vojny, neplatenie daní aj bojkotovanie Putina (video)

Aktivisti v ruskom regióne Baškirsko vyzývajú na bojkot ruského vodcu Vladimira Putina, návrat baškirských vojakov z vojny na Ukrajine a neplatenie daní do federálneho rozpočtu. Ako referuje web dialog.ua, aktivisti sú stúpenci populárneho baškirského predstaviteľa Faiľa Alsynova, ktoré v stredu odsúdili na štyri roky v trestaneckej kolónii.

Jeho podporovatelia vyzývajú obyvateľov Baškirskej republiky, aby opustili štátnu službu, s výnimkou orgánov miestnej samosprávy, Od „vlastencov“ tiež žiadajú, aby sa vrátili domov zo „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Kremeľ nazýva vojnu na Ukrajine, tiež znížili alebo úplne prestali platiť dane a odložili platby za energie.

Navrhujú tiež bojkot moskovských strán a politikov, počnúc Putinom a jeho stranou Jednotné Rusko, a tvrdia, že budú požadovať slobodné parlamentné a prezidentské voľby v Baškirskej republike s účasťou Moskvou zakázaných baškirských politikov a strán. Výzva tiež navrhuje bojkot nemiestnych podnikateľov, ktorí nevyhlásili „probaškirský postoj“.

Protesty v Baškirsku súvisiace s procesom s Alsynovom sa stali v Rusku jednými z najrozšírenejších od začiatku vojny na Ukrajine. V stredu sa skončili zrážkami s políciou, po ktorých baškirské ministerstvo vnútra začalo trestné stíhanie pre masové nepokoje.

Dokonca aj v predvečer procesu začali úrady obmedzovať prístup ku kanálom spojeným s priaznivcami Alsynova. V stredu sa okrem kanálov aktivistov na niekoľko hodín stratil aj prístup ku kanálu publikácie RusNews, ktorej korešpondent informoval o protestoch priamo z miesta udalosti.

Atmosphere In #Baymak, #Bashkortostan republic of #ruSSia, where protesters demand the release of the #Bashkir activist Alsynov who was sentenced to 4 years.

There are calls to the Bashkortostan fighters in #Ukraine to return and defend own land. #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/ooVQeEd9u8

— Kiborgz (@Kiborgzzz) January 17, 2024