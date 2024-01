Koalícia neumožnila rokovať o uznesení, ktorým by sa odsúdili útoky na Ukrajinu severokórejskými zbraňami (video)

Koalícia v utorok neumožnila zaradiť do programu aktuálnej 6. parlamentnej schôdze uznesenie, ktorým by sa odsúdili útoky na Ukrajinu realizované zbraňami pochádzajúcimi zo Severnej Kórey. Odobrením uznesenia by sme sa pridali k 48 krajinám sveta, ktoré tieto útoky už odsúdili.

Tým, že Rusko prijalo zbrane zo Severnej Kórey, porušilo rezolúcie Organizácie Spojených národov, ktoré však v minulosti podporovalo. Rezolúcia zakazuje obchod so zbraňami so Severnou Kóreou.

Významné narušenie európskej jednoty

„Zabránili čo i len diskusii o tomto uznesení a potenciálnemu schváleniu, aby sme boli skutočne na strane demokratických partnerov, na strane demokratických krajín a nie na strane totalitného režimu. Je to vôbec prvýkrát od začiatku invázie Ruska voči Ukrajine, keď sa Slovensko nepostavilo za ostatných partnerov Európskej únie a významne narušilo európsku jednotu. Doposiaľ tak robil len Viktor Orbán (maďarský premiér, pozn. SITA),“ uviedla na dnešnej tlačovej besede poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Zároveň očakáva, že Slovensko nestojí na strane ruského prezidenta Vladimíra Putina a že sa našej krajine podarí ukázať, že je súčasťou demokratickej časti sveta.

Nemusí to byť jediné uznesenie

Marcinková doplnila, že od občianskeho kandidáta na prezidenta a bývalého diplomata Ivana Korčoka dostali informáciu, že spomínané uznesenie nie je jediným, pri ktorom Slovensko váha.

„Je tu ďalšie uznesenie, ktoré iniciujú demokratické krajiny, naši spojenci a ktoré odcudzuje útoky Ruska na civilné ciele a obyvateľstvo na Ukrajine. Hanba našej diplomacii, hanba šéfovi diplomacie, pánovi Blanárovi,“ povedala poslankyňa.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) avizoval, že v stredu sa uskutoční mimoriadne rokovanie zahraničného parlamentného výboru, kam si pozvali ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Na mimoriadnej schôdzi výboru chcú o týchto záležitostiach diskutovať.