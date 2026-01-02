USA sú pripravené zasiahnuť, ak bude Teherán zabíjať demonštrantov. Sme v plnej pohotovosti, varoval Trump

Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty sú „pripravené zasiahnuť“, ak Irán začne zabíjať demonštrantov po tom, čo protesty proti rastúcim životným nákladom prerástli do násilia.
V plnej pohotovosti
Počas násilných zrážok medzi protestujúcimi a bezpečnostnými silami v niekoľkých iránskych mestách, do ktorých prerástli protesty proti vysokým cenám a stagnujúcemu hospodárstvu, bolo vo štvrtok hlásených šesť mŕtvych. Ide o prvé obete na životoch od eskalácie nepokojov, ktoré v krajine trvajú od nedele.
Americký prezident Trump na platforme Truth Social uviedol, že „ak Irán strieľa a násilne zabíja pokojných demonštrantov, Spojené štáty im prídu na pomoc“. Dodal, že USA sú „v plnej pohotovosti a pripravené konať“.
Podpora od Mossadu
Už skôr tento týždeň vyjadrila protestujúcim Iráncom izraelská tajná službaMossad, ktorá ich vyzvala, aby vyšli do ulíc. „Vyjdite do ulíc. Nastal čas. Sme s vami,“ napísal Mossad na svojom účte v jazyku Farsi na mikroblogovacej platforme X.
Podľa iránskej agentúry Fars zahynuli vo štvrtok dvaja ľudia pri zrážkach v meste Lordegán v provincii Čahármahal a Bachtijárí a traja v meste Azna v susednej provincii Lorestán. Štátna televízia predtým informovala, že v západoiránskom meste Kúhdasht bol v noci zabitý člen bezpečnostných zložiek.