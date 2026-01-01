Iránske protesty proti vysokým životným nákladom majú prvé obete

Dvaja civilisti boli zabití pri zrážkach s bezpečnostnými silami v meste Lordegan, v meste Kouhdasht zomrel člen dobrovoľníckej polovojenskej jednotky.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Iránska vlajka so zaťatými päsťami
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Irán Iné správy Iné správy z lokality Irán

Protivládne protesty v Iráne majú prvé tri obete po tom, čo boli vo štvrtok zabití dvaja civilisti a jeden príslušník poriadkových síl. Informujú o tom miestne médiá.

Podľa spravodajskej agentúry Fars boli dvaja ľudia zabití počas zrážok s bezpečnostnými silami v meste Lordegan. Fars uviedla, že časť protestujúcich hádzala kamene na administratívne budovy mesta, vrátane úradu guvernéra, mešity, nadácie Martyrs’ Foundation, radnice a bánk.

Polícia odpovedala slzotvorným plynom. Agentúra informovala, že viaceré objekty boli „vážne poškodené“ a bezpečnostné sily zadržali niekoľko údajných organizátorov protestov.

Štátna televízia už skôr potvrdila, že v meste Kouhdasht bol v noci na štvrtok zabitý člen bezpečnostných síl. Podľa zástupcu guvernéra provincie išlo o 21 ročného príslušníka milícií Basídž, ktorý zahynul pri „obrane verejného poriadku“.

Basídž je dobrovoľnícka polovojenská jednotka napojená na Revolučné gardy, ideologickú zložku iránskeho režimu. Zástupca guvernéra dodal, že počas demonštrácií v Kouhdashte utrpelo po útokoch kameňmi zranenia 13 policajtov a členov Basídžu.

Verejné demonštrácie voči vysokým životným nákladom prepukli v nedeľu v Teheráne, kde obchodníci vyhlásili štrajk pre vysoké ceny a ekonomickú stagnáciu. Postupne sa rozšírili do ďalších regiónov, kde sa k nim pridali aj študenti.

Firmy a inštitúcie: Iránske revolučné gardy
Okruhy tém: Civilné obete Irán Milície Protesty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk