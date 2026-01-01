Iránske protesty proti vysokým životným nákladom majú prvé obete

Protivládne protesty v Iráne majú prvé tri obete po tom, čo boli vo štvrtok zabití dvaja civilisti a jeden príslušník poriadkových síl. Informujú o tom miestne médiá.
Podľa spravodajskej agentúry Fars boli dvaja ľudia zabití počas zrážok s bezpečnostnými silami v meste Lordegan. Fars uviedla, že časť protestujúcich hádzala kamene na administratívne budovy mesta, vrátane úradu guvernéra, mešity, nadácie Martyrs’ Foundation, radnice a bánk.
Mossad vyzýva Iráncov, aby vyšli do ulíc. „Sme s vami,“ napísala tajná služba na platforme X
Polícia odpovedala slzotvorným plynom. Agentúra informovala, že viaceré objekty boli „vážne poškodené“ a bezpečnostné sily zadržali niekoľko údajných organizátorov protestov.
Štátna televízia už skôr potvrdila, že v meste Kouhdasht bol v noci na štvrtok zabitý člen bezpečnostných síl. Podľa zástupcu guvernéra provincie išlo o 21 ročného príslušníka milícií Basídž, ktorý zahynul pri „obrane verejného poriadku“.
Basídž je dobrovoľnícka polovojenská jednotka napojená na Revolučné gardy, ideologickú zložku iránskeho režimu. Zástupca guvernéra dodal, že počas demonštrácií v Kouhdashte utrpelo po útokoch kameňmi zranenia 13 policajtov a členov Basídžu.
Verejné demonštrácie voči vysokým životným nákladom prepukli v nedeľu v Teheráne, kde obchodníci vyhlásili štrajk pre vysoké ceny a ekonomickú stagnáciu. Postupne sa rozšírili do ďalších regiónov, kde sa k nim pridali aj študenti.