Mossad vyzýva Iráncov, aby vyšli do ulíc. „Sme s vami,“ napísala tajná služba na platforme X

Masové protesty vypukli v nedeľu v iránskom hlavnom meste Teherán, kde obchodníci reagovali na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu.
Izraelská tajná služba Mossad zverejnila výzvu adresovanú obyvateľom Iránu, aby vyšli do ulíc a pokračovali v protestoch proti režimu.

„Vyjdite do ulíc. Nastal čas. Sme s vami,“ napísal Mossad na svojom účte v jazyku Farsi na platforme X, informoval v stredu izraelský armádny rozhlas. „Nielen z diaľky či slovami. Sme s vami aj na zemi,“ pokračovala izraelská agentúra v príspevku.

Protestujú obchodníci aj študenti

Masové protesty vypukli v nedeľu v iránskom hlavnom meste Teherán, kde obchodníci reagovali na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Postupne sa rozšírili do ďalších miest a zapojili sa do nich aj študenti.

Mossad svoju výzvu zverejnil krátko po rokovaniach izraelského premiéraBenjamina Netanjahua s americkým prezidentomDonaldom Trumpom. Ten následne varoval Irán pred novými útokmi v prípade obnovenia jadrového alebo raketového programu.

Dvanásťdňová vojna

Irán a Izrael v priebehu tohto roka viedli 12-dňový ozbrojený konflikt, počas ktorého Izrael podnikol útoky na iránske jadrové zariadenia aj obytné oblasti. Irán odpovedal dronovými a raketovými útokmi. Do bojov sa neskôr zapojili aj Spojené štáty, ktoré spolu s Izraelom zasiahli niektoré iránske lokality. Po krátkom období bojov bolo vyhlásené prímerie.

Irán dlhodobo obviňuje Izrael, ktorého ktorý existenciu neuznáva, zo sabotáží a atentátov na svojich vedcov. Podporuje tiež militantné skupiny ako Hizballáh a Hamas, s ktorými Izrael v posledných dvoch rokoch viedol rozsiahle konflikty.

V júli 2024 bol v Teheráne zavraždený bývalý líder Hamasu Ismáíl Haníja, pričom útok bol pripísaný Izraelu.

