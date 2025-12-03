USA pozastavili prijímanie imigračných žiadostí z 19 krajín

Ide o ďalšie sprísnenie rozsiahlych opatrení proti migrácii.
Spojené štáty pozastavili prijímanie imigračných žiadostí od občanov z 19 krajín vrátane Afganistanu, Jemenu a Haití. Informuje o tom Washington v utorkovom memorande. Ide o ďalšie sprísnenie rozsiahlych opatrení proti migrácii.

Podľa memoranda vláda pozastavila vybavovanie žiadostí o zelenú kartu a občianstvo pre ľudí z krajín, na ktoré sa už vzťahujú cestovné obmedzenia oznámené v júni prezidentom Donaldom Trumpom. Medzi týchto 19 krajín patria aj Venezuela, Sudán a Somálsko.

Vysokopostavení americkí predstavitelia v ostatných dňoch naznačili, že plánujú výrazne sprísniť imigračné obmedzenia. Reagujú tak na minulotýždňovú streľbu, pri ktorej zahynuli dvaja príslušníci Národnej gardy.

Hlavným podozrivým zo streľby je občan Afganistanu. Muž, ktorý v utorok vyhlásil, že nie je vinný z vraždy, vstúpil do USA počas masových evakuácií po stiahnutí zahraničných síl z Afganistanu v roku 2021.

V memorande sa tiež uvádza, že USA v ostatnom období „videli, čo môže nedostatočné preverovanie, kontrola a uprednostňovanie zrýchleného rozhodovania spôsobiť americkému obyvateľstvu“. Ako príklad dokument uvádza podozrivého zo streľby z minulého týždňa.

Americké médiá v utorok informovali, že federálne úrady plánujú v najbližších dňoch zaviesť v štáte Minnesota rozsiahle imigračné opatrenia, ktoré budú zamerané na somálskych migrantov. Oznámenie narazilo na odpor miestnych predstaviteľov, ktorí upozornili, že polícia štátu sa na týchto opatreniach podieľať nebude.

