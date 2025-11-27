Afgánec podozrivý zo streľby na členov Národnej gardy spolupracoval v minulosti so CIA

Muž z Afganistanu podozrivý zo streľby na dvoch vojakov Národnej gardy v stredu popoludní neďaleko Bieleho domu v minulosti spolupracoval s americkou armádou a vládnymi inštitúciami v Afganistane, informovali americké médiá.
Podľa televízie Fox News, ktorá citovala riaditeľa spravodajskej služby Johna Ratcliffa, podozrivý spolupracoval aj s CIA, predtým než bol v septembri 2021 evakuovaný do USA ako utečenec.
Trump nariadil masové deportácie zamerané na mestá pod vedením demokratov
K streľbe došlo za bieleho dňa, keď ozbrojený muž prepadol dvojicu príslušníkov Národnej gardy počas hliadky v centre Washingtonu. Obaja vojaci utrpeli vážne zranenia a podľa FBI sú v kritickom stave.
Americký prezident Donald Trump označil streľbu za „teroristický čin“. „Tento ohavný útok bol činom zla, nenávisti a teroru,“ povedal Trump s tým, že jeho administratíva „prehodnotí každého jednotlivca z Afganistanu, ktorý vstúpil do našej krajiny počas vlády jeho predchodcu Joea Bidena“.
FBI vyšetruje incident ako možný teroristický útok.