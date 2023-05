Úradnícka vláda si podľa prezidentky Čaputovej zaslúži šancu. Politikom odkázala, aby jej nepodrážali nohy

Nová úradnícka vláda by mala priniesť odbornosť, vecné riešenia, upokojenie situácie a stabilitu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v relácii televízie TA3 Tak Takto?! Prezidentka si želá, aby táto vláda dostala podporu poslancov a aby jej bola vyslovená dôvera.

Ako dodala, nie je jednoduché na takúto dočasnú misiu v turbulentnom čase zohnať odborníkov, ktorí fungujú mimo politiky, a preto žiada všetkých politikov, aby týmto ľuďom dali šancu a aby im „nepodrážali nohy“.

Riešiť budú všetky akútne problémy

Ako v relácii uviedol budúci premiér Ľudovít Ódor, priority úradníckej vlády sa pohybujú v krátkodobom horizonte.

„Budeme riešiť všetky akútne problémy, ktoré sú na ministerstvách, či už spojené s plánom obnovy a krízami, ktoré ovplyvňujú život na Slovensku a v domácnostiach. Pre mňa je priorita aj to, aby sme do budúcnosti pripravili taký štátny rozpočet, ktorý bude v rámci možností najlepší. Myslím si, že vieme urobiť všetko pre to, aby sme priniesli možnosti pre budúcu vládu,“ vyhlásil Ódor s tým, že sa stretne so všetkými politickými stranami, ktoré sú ochotné diskutovať o súčasných problémoch na Slovensku, ako aj o budúcnosti Slovenska.

„Urobím maximum pre to, aby som získal čo najväčšiu podporu pre vládny program. Ľudia si zaslúžia, aby sa hovorilo o témach, ktoré sú pre nich relevantné,“ dodal Ódor.

Zoznam je už takmer kompletný

Prezidentka má v tejto chvíli už takmer kompletný zoznam mien v rámci úradníckej vlády, jedno meno však zatiaľ zostáva otvorené. Informovať o menách členov úradníckej vlády má v pláne najneskôr v piatok 12. mája.

Čaputová na obhajobu, prečo vymenovala úradnícku vládu neskôr, dodala, že odchádzajúca vláda dotiahla do konca veľa podstatných vecí, a to aj napriek politickým hádkam a sporom.

„Zákony, ktoré vláda pripravila Slovensku pomohli. Teraz, keď už nikto nemôže pochybovať o tom, že úradnícka vláda je v tejto situácii jediné možné riešenie, som na tú možnosť pripravená a pristúpila som k nej,“ dodala prezidentka.