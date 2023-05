Úradníckej vláde sa dalo podľa politológa predísť a povedal tiež, akú najväčšiu chybu spravila Čaputová

Súčasnej situácii s menovaním úradníckej vlády sa dalo predísť, myslí si politológ Ján Ruman z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dve iné možné riešenia

Ako uviedol pre agentúru SITA, jednou z možností bola napríklad vláda tzv. širokej koalície, podobnej vláde z roku 1994, na čele ktorej vtedy stál Jozef Moravčík. Pripustil však, že v súčasnosti na to chýba konsenzus.

Ďalšou možnosťou by bolo stanovenie termínu predčasných parlamentných volieb na apríl či máj. Vďaka tomu by sa podľa politológa odvolaná vláda Eduarda Hegera (Demokrati) mohla pomerne normálne rozlúčiť so svojím mandátom.