Úradnícka vláda už má premiéra, Ódor prijal ponuku prezidentky Čaputovej

Viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor prijal ponuku prezidentky Zuzany Čaputovej a prijme poverenie viesť vládu odborníkov. K 14. máju sa vzdá svojej funkcie v NBS, do vymenovania však plánuje pokračovať vo výkone funkcie viceguvernéra v plnom rozsahu. Vyplýva to z jeho stanoviska, ktoré zaslal agentúre SITA.

„Rozhodnutie pani prezidentky vymenovať ma za predsedu vlády odborníkov je pre mňa cťou a zároveň veľkou zodpovednosťou. Slovensko sa dnes nachádza v neľahkej situácii a so svojím tímom urobíme všetko pre to, aby sme krajinu priviedli k predčasným voľbám do NR SR a priniesli želaný pokoj, stabilitu, ale zároveň aj konštruktívnu odbornú diskusiu v témach, ktoré sú pre ľudí a krajinu dôležité,“ uviedol Ódor.

K prioritám budúcej úradníckej vlády sa plánuje vyjadriť počas budúceho týždňa.