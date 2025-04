Úrad nezistil pochybenia pri nákupe hasičských áut, Šutaj Eštok označil hystériu hnutia Slovensko za výmysly

Ministerstvu vnútra SR doručili v týchto dňoch rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého úrad nezistil pri nákupe automobilov hasičskej a záchrannej služby žiadne porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Rezort o tom informoval s tým, že súťaž na dodanie vozidiel vyhlásili z dôvodu potreby zabezpečenia špeciálnej hasičskej techniky, ktorá by rozšírila technické možnosti hasenia, rezaním stavebných konštrukcií a materiálov, čím by bol zabezpečený lepší prienik hasiacej látky do ohniska požiaru. Predpokladaná hodnota zákazky v čase vyhlásenia obstarávania predstavovala viac ako 54,2 mil. eur bez DPH.

Nepodložené výmysly

„Hystéria, ktorú hnutie Slovensko spustilo za mediálnej pomoci pre údajne podozrivú súťaž na ministerstve vnútra, ktoré pri nákupe hasičských áut na podnet budúceho víťaza tendra znižovalo parametre a technické špecifikácie, nie sú ničím, než nepodložené výmysly. Úrad pre verejné obstarávanie po vykonaní kontroly jasne konštatoval, že žiadne porušenie zákona pri nákupe hasičských vozidiel nezistil,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Súťažné podklady k tendru na nákup automobilov hasičskej a záchrannej služby kategórie zverejnilo ministerstvo vnútra ešte koncom augusta 2023, teda za tzv. úradníckej vlády. Obmena hasičskej techniky je pritom podľa rezortu potrebná, keďže priemerný vek zásahových vozidiel predstavuje 15 rokov.

Podnet na Úrad pre verejné obstarávanie

Hnutie Slovensko podalo ešte v septembri 2024 podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre súťaž na zabezpečenie 80 kusov hasičskej techniky. Išlo o vozidlá kategórie 1B v predpokladanej cene 53 miliónov eur. Hnutie upozornilo, že po nástupe ministra Matúša Šutaja Eštoka nastali v tomto obstarávaní zmeny.

„Znižovali sa parametre, technické špecifikácie a upravovali sa rôzne požiadavky. Zarážajúce je, že budúci víťaz tohto tendra požiadal ministerstvo, aby z celého predmetu zákazky vypustilo napríklad rezacie zariadenie vo vozidlách, čo je mimoriadne dôležitou súčasťou hasičských áut,“ upozornilo hnutie s tým, že súčasne od ministerstva požadoval, aby sa zaviazalo minimálnym počtom automobilovej techniky, ktorá bude dodaná.