Šutaj Eštok predstavil nový dizajn policajných vozidiel, Mikulec ich prirovnal k „pohrebákom“ – VIDEO

aktualizované 7. marca, 12:08

Nový dizajn policajných áut je unikátny svojou rozoznateľnosťou a farebnosťou. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej besede s tým, že tento nový dizajn jasne odkazuje na Policajný zbor (PZ) a štátne symboly.

„Je originálny, slovenský, s presahom na štandard EÚ. Je porovnateľný s riešeniami našich susedov v Rakúsku, Poľsku, Francúzsku či Portugalsku,“ uviedol minister vnútra a vysvetlil, že koncept redizajnu je postavený na troch pilieroch, a to symboliky, variability a autority.

Tri kľúčové pilierové princípy nového dizajnu

„Keď sa bavíme o symbolike, ide o unikátnosť, rozoznateľnosť a farebnosť, s jasným odkazom na PZ a symbol našej krajiny. Pokiaľ sa bavíme o pilieri variability, tak tu chcem hovoriť najmä o jednoduchosti, trvácnosti a prvkoch dizajnu, ktoré sú široko použiteľné a varírovateľné. Ak sa bavíme o autorite, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou PZ, tak hovoríme v prvom rade o špičkovom dizajne navrhnutom pre dynamické policajné vozidlo doplnené tmavými elementmi pre zvýšenie vážnosti a autority,“ priblížil Šutaj Eštok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Minister ďalej spresnil, že novým prelepom sa budu dizajnovať nové policajné autá. Ako informoval, v súčasnosti je spustených viacero verejných obstarávaní, ak ide o vozidlá pre rezort vnútra. „Reagujeme aj na to, že budeme hostiť majstrovstvá sveta vo futbale do 21 rokov, kde bude nápor na poriadkovú políciu, a tam už chceme mať obstarané nove vozidlá,“ doplnil minister s tým, že polepy by sa mali pohybovať v sume okolo 1 200 eur na jedno vozidlo.

Nové polepy zvýraznia príslušnosť k Policajnému zboru

Policajná prezidentka Jana Maškarová uviedla, že nové polepy na policajných autách víta. Podľa nej sa tak stanú nezameniteľné s inými motorovými vozidlami, pretože zvýrazňujú príslušnosť k PZ.

„Za PZ môžem povedať, že chcem, aby príslušníci jazdili nielen na bezpečných motorových vozidlách, ale aby aj zvýraznili príslušnosť k PZ znakmi nielen polície, príslušnosti, farebnosti a odlišnosti. Aby sme nemali vozidlá, ktoré sú naozaj v rýchlych momentoch zameniteľné s inými služobnými motorovými vozidlami zahraničných polícií,“ uviedla policajná prezidentka a podotkla, že polícia vykonáva zákroky vo dne aj v noci a musí byť rozpoznateľná, aby občania vedeli, kto voči nim zakročuje alebo kto vykonáva inú služobnú činnosť.

Zmizli reflexné prvky

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) reagoval, že sa Šutaj Eštok vysmial policajtom a nechá ich voziť sa v “pohrebákoch”. Ako uviedol, nové polepy obsahujú čierny pás a modré prvky s trochou červenej.

Mikulec kritizuje, že z policajných áut tak zmizli reflexné prvky a farby, ktoré by boli viditeľné aj v sťažených poveternostných podmienkach. Podľa jeho slov takéto prvky a farby plnili úlohu vyššej ochrany účastníkov cestnej premávky, vrátane posádok policajných áut.

Súčasne exminister podotkol, že v čase konsolidácie, rozpadu Policajného zboru, z ktorého odišlo v minulom roku viac ako dvetisíc policajtov, problémov v hasičskom zbore a tiež u horských záchranárov a zvyšujúcej sa kriminality, minister vnútra prichádza namiesto riešenia skutočných problémov s novými polepmi na autá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Urážka pre policajtov

„Policajti nepotrebujú nové polepy na autá. Policajtom sľúbil minister vyššie ohodnotenie a zlepšenie podmienok na prácu vrátane nových služobných áut. Šutaj Eštok však nakúpil len luxusné limuzíny pre vyvolených a policajtom dal nové polepy na autá, čo nie je pomocou, ale urážkou policajtov,” vyhlásil Mikulec, podľa ktorého navyše vyzerajú nové polepy na policajných autách ako polepy na “pohrebákoch”.

Okrem toho podľa neho znižujú bezpečnosť policajtov a odkláňajú sa od štandardov EÚ. „Policajné autá by mali byť bezpečné a žiadne iné, ale Šutaj Eštok si vybral cestu Šimkovičovej a chce, aby boli slovenské a žiadne iné,” doplnil poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko).