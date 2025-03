Šutaj Eštok ohlásil nové policajné košele za vyše 20 miliónov eur, materiál aj firmu sprevádzajú pochybnosti

Nové policajné polokošele, ktoré obstaráva aktuálne ministerstvo vnútra, majú byť nielen z bavlny a elastanu, ale aj zo špeciálneho vlákna zo škrupín kávových zŕn. Uvádza sa to v podmienkach verejnej súťaže.

Zákazku za vyše 20 miliónov eur bez DPH sprevádzajú pochybnosti, či nie je ušitá na mieru pre vopred vybranú firmu, konkrétne sa hovorí o firme zo Spišskej Novej Vsi.

Informáciu priniesol Denník N. Podľa denníka túto spoločnosť v minulosti stíhali pre podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní za súťaž z roku 2018, keď vládol Smer, SNS a Most-Híd, a tiež sa týkala tričiek a polokošieľ. Stíhanie pred dvoma rokmi zastavila špeciálna prokuratúra.

Na oblečenie pôjde celkovo 70 miliónov eur

Materiál z kávových zŕn nie je vo svete bežný a ani ľahko dostupný. Pri poslednom obstarávaní policajných polokošieľ pred piatimi rokmi stačil materiál zložený z 95 percent bavlny a piatich percent pružného vlákna s antibakteriálnou úpravou.

„Namiesto Hamranových a Mikulcových autíčkarských kšeftov dáme policajtom nové a hlavne špičkové oblečenie. Ak niekomu vadí, že policajti budú mať konečne kvalitné oblečenie, tak zrejme nikdy nepracoval vonku a za každého počasia,“ reagoval v utorok stručným stanoviskom minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Rezort vnútra celkovo vypísal tendre na oblečenie pre policajtov, hasičov a lesníkov za takmer 70 miliónov eur. Do tendra na tričká a polokošele pre policajtov, hasičov a lesníkov za vyše 20 miliónov eur sa môžu uchádzači hlásiť do 21. marca.

V popise vzhľadu výrobku v podmienkach súťaže sa píše, že „použité polyamidové vlákno je modifikované škrupinami kávových zŕn. Toto špeciálne polyamidové vlákno konzervuje a udržuje telesné teplo, ktoré inak pri vonkajších teplotách uniká z tela“.

Bizarná požiadavka

Viacerí podnikatelia v textilnej výrobe s dlhoročnými skúsenosťami, ktorých oslovil Denník N, o materiáli zo špeciálneho vlákna zo škrupín kávových zŕn nikdy predtým počuli. Podľa nich ide o bizarnú požiadavku. Ďalšou špeciálnou požiadavkou rezortu vnútra je protikliešťová úprava.

Pružné lemy a priekrčník majú byť z polypropylénového vlákna, ktoré je „v hmote modifikované prírodnou, pre človeka nedráždivou látkou odpudzujúcou kliešte“. Protikliešťovú úpravu však ministerstvo nepožaduje aj pre oblečenie, ktoré nakupuje pre lesníkov. Tí sa pritom pohybujú v teréne s výskytom kliešťov viac než policajti.

V prípade ďalšej súťaže rezortu vnútra, a to na uniformy pre policajtov a hasičov, sa tiež objavili pochybnosti, že je ušitá na mieru konkrétnej firme z Prešova. Upozorňovali na to potenciálni uchádzači v priebehu tendra. Táto firma skutočne ako jediná nakoniec aj dala ponuku, a to o 5,8 milióna eur drahšiu, než štát očakával.

Hodnota tendra bola stanovená na 21,5 milióna eur bez DPH, firma si za bundy, nohavice, vesty či nepremokavé odevy pýta vyše 27,3 milióna eur bez DPH. Proces verejného obstarávania v tomto prípade ešte nie je ukončený.