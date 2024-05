UNIQA urýchľuje vybavenie škôd, aj keď ich dramaticky pribúda – týka sa to najmä udalostí po živelných pohromách

Vďaka online procesu sa v UNIQA skrátil čas na vyplatenie poistného plnenia, aj keď počet poistných udalostí narastá. Týka sa to najmä škôd po živených pohromách, ktoré medziročne stúpli na Slovensku až niekoľkonásobne. Najničivejšie bolo zemetrasenie a veterná smršť spojená s krupobitím. Stúpli aj škody na motorových vozidlách, poistné udalosti spojené zo škodami z fotovoltaiky ale aj udalosti z cestovného poistenia, ktoré ovplyvňujú najmä niektoré novodobé trendy.

Majetok ničil dramaticky najmä živel

V roku 2023 zaznamenala UNIQA medziročne takmer o tretinu viac poistných udalostí. Ide o všeobecný trend, ktorý v poslednom čase zaznamenávajú všetky poisťovne.

Najväčší nárast poistných udalostí na rok 2023 eviduje slovenská UNIQA v poistení majetku a zodpovednosti (retailový a firemý), pričom najviac škôd na ňom napáchal živel. Minulý rok vyplatila UNIQA SK následkom živelných pohrôm viac ako 1200 poistných udalostí za viac ako 4 700 000 Eur, pričom len škoda po zemetrasení, ktoré postihlo východ Slovenska, dosiahla takmer 3 500 000 Eur. Priemerná škoda po živloch predstavovala minulý rok takmer 4000 Eur. Vo všetkých parametroch to bol v roku 2023 oproti roku 2022 zásadný nárast: V roku 2022 vykázala UNIQA na platbách „len“ cca 1 030 000 Eur pri 628 poistných udalostiach a priemerná škoda predstavovala cca 1630 Eur.

Aj kvôli nárastu škôd po živelných pohromách záujem o poistenie nehnuteľností a zariadenia domácností každým rokom rastie a nárast zaznamenala UNIQA aj minulý rok. Živly sú totiž čoraz intenzívnejšie a za krátky čas dokážu napáchať naozaj veľké škody. Minulý rok bolo z tohto hľadiska najničivejšie zemetrasenie. UNIQA je jednou z mála poisťovní na trhu, ktorá má zemetrasenie kryté v základnom balíku a naši zákazníci nemuseli mať strach, či živel, ktorý u nás naozaj nikto nečakal, majú poistený. Ďalším ničivým živlom boli veterné smršte a krupobitia, rovnako kryté v rámci základného balíka poistenia.

V roku 2023 sa zvýšil aj počet prípadov poškodenia fotovoltaikou. Je to spôsobené zvýšeným trendom obstarávania FV panelov, ktoré sa niekedy inštaluje neodborným spôsobom, takže hrozia požiare z chybného zapojenia.

Pozor na podpoistenie

V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. Inflácia sa v poistení odráža dvakrát.

„Spolu s nárastom cien sa zvyšujú aj náklady na opravu alebo kúpu poškodených a zničených vecí, drahšia je aj cena práce a materiálu, takže priemerná výška škody sa časom zvyšuje,“ hovorí manažér likvidácie poistných udalostí z majetku a zodpovednosti UNIQA Jiří Moravec.

Druhou oblasťou, kde sa prejavuje inflácia, je aj adekvátna poistná suma, na ktorú je vhodné majetok poistiť. Napríklad dom, ktorý bol pred niekoľkými rokmi poistený na určitú hodnotu, by mal byť v súčasnosti poistený na vyššiu poistnú sumu, pretože za pôvodne dohodnutú sumu by dnes nebolo možné dom kompletne opraviť alebo postaviť – klient by bol podpoistený.

Preto je dôležité sledovať, ako je stanovená poistná suma. V UNIQA sa poistná suma vypočítava na základe podlahovej plochy bytu či domu. Nehnuteľnosť je tak chránená pred podpoistením. O priebežné zvyšovanie poistnej sumy pre klienta sa stará automatická indexácia, ktorá každoročne zvyšuje poistnú sumu v čase a chráni klienta pred prípadným podpoistením. Pri poistení však odporúčame sledovať najmä rozsah krytia rizík a nielen cenu poistky. Z našich skúseností totiž vyplýva, že jedným z dôvodov, pre ktorý klienti menia poisťovňu , je nízky rozsah poistného krytia – napr. po škodovej udalosti klient zistí, že predmetné riziko, ktoré spôsobilo škodu, nie je poistením kryté

Rástli aj škody z PZP, v cestovnom, životnom poistení a poistení firiem

Veľmi výrazne vzrástol aj počet nahlásených poistných udalostí v poistení motorových vozidiel. UNIQA SK eviduje nárast 66 % v porovnaní s rokom 2022. Najväčšia poistná udalosť z PZP bola spôsobená starším občanom SR v zahraničí. Poistné plnenia sa postupne vyplácajú už roky na pokrytie nevyhnutnej starostlivosti o poškodených a pravdepodobne dosiahnu výšku 1 milión eur.

Dvojciferne ( + 11%) medziročne rástli aj poistné udalosti v poistení osôb, t. j. najmä v životnom, zdravotnom, úrazovom a cestovnom poistení, aj keď menej výrazne ako v predchádzajúcich segmentoch. Výrazne však vzrástol počet poistných udalostí v cestovnom poistení. Tu môžeme okrem obvyklých spomenúť aj niektoré najnovšie trendy, ktoré k tomu prispievajú: popularita zimných pobytov pre seniorov, najmä v Thajsku, kde sa ich zdravotný stav zhoršuje, ďalej aktívna dovolenka pre seniorov (lyžovanie, skialpinizmus, terénna cyklistika a pod.) a v neposlednom rade rastúca popularita zájazdov do Himalájí, ktoré môžu byť pre našich horolezcov a turistov veľmi zradné.

Čo sa týka poistenia firiem, najvyššie škody boli spôsobené mechanickým alebo elektronickým poškodením a požiarom. Viaceré z najvyšších individuálnych škôd presahovali hranicu 1 milión eur.

Napriek významnému nárastu škôd UNIQA urýchľuje ich vybavenie

„Urýchlenie procesu likvidácie poistných udalostí umožnila najmä on-line komunikácia s klientmi vrátane on-line hlásenia škôd. Verejnosť si na túto formu komunikácie zvykla počas pandémie a jej výhody využíva v oveľa väčšej miere aj po nej,“ uviedol Daniel Červenka, riaditeľ likvidácie poistných udalostí UNIQA.

Klient môže sledovať priebeh svojej poistnej udalosti aj online podľa prideleného čísla udalosti. K zrýchleniu dochádza vďaka video obhliadkam, ktoré vykonáva poškodený klient (nakrúcanie obrazu škody, vyhotovenie detailných záberov) v špeciálnej aplikácii pre smartfóny za on-line asistencie likvidátorov. Nie je potrebné dohodnúť si návštevu likvidátora a rešpektujú sa individuálne časové možnosti klienta.

Ďalšou flexibilnou možnosťou je vzdialená obhliadka škody klientom a nahratie fotografií poškodeného vozidla na portál UNIQA, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces likvidácie. Napríklad škody z doplnkového poistenia skiel na vozidle sa teraz riešia prakticky len online.

Pri bežných majetkových škodách alebo škodách na zdraví UNIQA garantuje, že škoda bude vybavená do 48 hodín. Taktiež väčšina bežných poistných udalostí z cestovného poistenia bez nutnosti veľkého šetrenia je vybavená do druhého dňa, kedy klient dostane od UNIQA peniaze a informáciu o výplate.

UNIQA priebežne meria spokojnosť klientov v rôznych časových bodoch. V oblasti poistných udalostí ide o ich skúsenosti s nahlasovaním poistnej udalosti a s procesom likvidácie. Priemerné skóre v minulom roku bolo 4,59 na stupnici od 1 do 5.

