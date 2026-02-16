Ukrajinskí vyšetrovatelia obvinili bývalého ministra v korupčnom megaškandále. Hrozí mu 15 rokov

Bývalý ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko bol oficiálne obvinený v rozsiahlej kauze prania špinavých peňazí, oznámili v pondelok vyšetrovatelia.
Oznámenie prišlo deň po tom, ako bol Haluščenko zadržaný pri pokuse opustiť Ukrajinu. Ide o najnovší vývoj v korupčnom škandále v energetickom sektore, ktorý vlani otriasol vládou v Kyjeve.
Jediný šéf
„Bývalý minister energetiky (2021–2025) bol usvedčený z prania špinavých peňazí a účasti na zločineckej organizácii,“ uviedol ukrajinský najvyšší protikorupčný orgán NABU. Hoci úrady meno obvineného neuviedli, v uvedenom období bol Haluščenko jediným šéfom rezortu.
V prípade uznania viny mu hrozí až 15 rokov väzenia. V novembri bol obvinený z účasti na korupčnej schéme v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorá sa týkala výstavby opevnení na ochranu energetickej infraštruktúry pred ruskými útokmi.
Vyšetrovatelia teraz tvrdia, že na účtoch napojených na jeho rodinu našli približne 12 miliónov dolárov. Haluščenko obvinenia odmieta. V novembri, keď bol v súvislosti s týmto prípadom zbavený funkcie, uviedol, že sa bude „brániť na súde“.
V blízkosti prezidenta
Bývalý minister je jedným z viacerých vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov, ktorí po prepuknutí škandálu odstúpili z funkcií. Podľa vyšetrovateľov bol do korupčnej schémy zapojený aj blízky spolupracovník a dlhoročný priateľ prezidentaVolodymyra Zelenského, podnikateľ Timur Mindič.
Zelenskyj pri nástupe do funkcie v roku 2019 sľuboval boj proti korupcii. Jeho vláda síce presadila viaceré reformy, no čelila aj sérii nepríjemných káuz. Zavedenie účinných protikorupčných opatrení je jednou z podmienok vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ).