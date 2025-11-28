Korupčná kauza stála miesto šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta, Andrij Jermak podal demisiu

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak podal demisiu po tom, ako v piatok ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) vykonal prehliadku v jeho kancelárii a byte. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Jermaka vyšetrujú v súvislosti s korupčnou kauzou, ktorá súvisí s ukrajinskou národnou spoločnosťou na výrobu jadrovej energie Energoatom. Ide o najväčšie korupčné vyšetrovanie počas Zelenského prezidentského mandátu. Vyšetrovatelia v kauze Energoatom obvinili osem ľudí.
Luxusný dom pri Kyjeve
Podľa NABU je hlavným organizátorom korupčnej schémy Timur Mindič, spolumajiteľ produkčného štúdia Kvartal 95 a blízky spojenec ukrajinského prezidenta. Jermak na komunikačnej platforme Telegram potvrdil prehliadku vo svojom byte a uviedol, že vyšetrovateľom nijako nebránil.
Zelenskyj uvalil sankcie na obvinených z korupčnej schémy vrátane bývalého blízkeho spojenca Mindiča
Podľa zdrojov Kyiv Independent bol jeden z luxusných domov pri Kyjeve, financovaný z peňazí získaných korupčnou schémou, určený práve pre Jermaka. Ukrajinský portál Dzerkalo Tyžňa s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že NABU pripravuje obvinenie voči Jermakovi v súvislosti s touto nehnuteľnosťou. Vyšetrovatelia zatiaľ Jermaka neobvinili a prehliadky naďalej pokračujú.
Krycie meno Ali Baba
Denník Ukrajinská pravda v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Jermak je zapletený do korupčnej kauzy a vyšetrovatelia ho označujú krycím menom Ali Baba. Šéf ukrajinskej špeciálnej protikorupčnej prokuratúry Oleksandr Klymenko začiatkom novembra uviedol, že podľa vyšetrovateľov „Ali Baba organizuje porady a zadáva úlohy bezpečnostným zložkám, aby zabezpečili prenasledovanie vyšetrovateľov NABU a protikorupčných prokurátorov.“
Krúpa: Ukrajina je v boji s korupciou pred nami. Keby nebola zrušená NAKA, už by dávno prehľadávala kanceláriu Gedru po vzore Jermaka - VIDEO
„V Prezidentskej kancelárii dôjde k reorganizácii. Som Andrijovi vďačný za to, že pri rokovaniach vždy jasne a presne obhajoval ukrajinské záujmy,“ uviedol Zelenskyj. „Čo sa týka nového šéfa (prezidentskej) kancelárie, zajtra sa stretnem s tými, ktorí by mohli túto inštitúciu viesť,“ dodal.