Ukrajinský radikál adresoval smrteľné vyhrážky Ficovi a Orbánovi. Želá si, aby slovenský premiér skončil ako Tiso!

Veliteľ Ukrajinskej dobrovoľníckej armády Dmytro Jaroš zverejnil na sociálnej sieti príspevok, v ktorom adresuje smrteľnévyhrážky maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a slovenskému predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Jaroš, ktorý je známy ako vodca ukrajinskej neonacistickej skupiny Pravý sektor, už roky útočí na predstaviteľov maďarskej vlády a verejne hlása, že chce zmenu vlády v Maďarsku.
Maďarský portál Ellenpont upozorňuje, že Dmytro Jaroš nie je akýsi „izolovaný blázon“, ale ako vojenský veliteľ má úzke väzby na vládu Volodymyra Zelenského. Mimo toho je blízkym priateľom nedávno zosadeného šéfa SBU (ukrajinskej tajnej služby) Vasyľa Maljuka, s ktorým sa pravidelne stretávali. Jaroš bol zároveň poradcom bývalého vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl, Valerija Zalužného.
Smrteľná vyhrážka premiérom
Ako maďarské médiá informovali, Dmytro Jaroš koncom decembra 2025 zverejnil veľmi útočný a agresívny príspevok na sociálnej sieti, kde adresuje smrteľné vyhrážky Orbánovi aj Ficovi.
„Pohľad späť do histórie: Maďarsko Miklósa Horthyho a Ferenca Szálasiho a Slovenský štát Jozefa Tisa boli spojencami nacistického Nemecka pod vedením Hitlera v druhej svetovej vojne. Spáchali vojnové zločiny a boli spoluvinníkmi genocídy proti ukrajinskému ľudu. Všetci skončili veľmi zle: v pekle.
Aktuálne: Maďarsko Viktora Orbána a Slovensko Roberta Fica sú spojencami Ruskej federácie s imperialistickými ambíciami, „lokaji“ Putina v dobyvačnej vojne proti Ukrajine…
Tieto postavy sú tiež spoluvinníkmi invázie, okupácie a genocídy proti ukrajinskému ľudu (samozrejme, nielen oni)…
História sa opakuje: príde čas, keď Putin, Orbán a Fico hanebne zdochnú tak, ako ich predchodcovia; a ich hriešne duše sa budú smažiť na panvici diabla v pekle. Naopak Ukrajina bude žiť naveky! Sláva ukrajinskému národu! Smrť nepriateľovi!“
Nie je to prvýkrát, čo Jaroš cez agresívne príspevky na sociálnej sieti zaútočil na maďarskú vládu. Už aj v minulosti sa otvorene vyhrážal vojnou a atentátom na maďarského premiéra Viktora Orbána ako aj na maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa. Jaroš vo svojich príspevkoch veľmi často porovnáva historické krivdy a udalosti z čias druhej svetovej vojny so súčasným politickým napätím a situáciou na Ukrajine.
Známy ukrajinský radikál a extrémista
Dmytro Jaroš je jednou z najkontroverznejších postáv ukrajinskej politiky, ktorý sa stal známym počas Euromajdanu medzi rokmi 2013-2014 ako zakladateľ a vodca nacionalistického hnutia, tzv. Pravého sektora. Práve táto skupina sa stala radikálnym paramilitárnym krídlom protestujúcich. Bol to práve Jaroš a jeho Pravý sektor, ktorí sa zapojili do priamych a často násilných stretov s poriadkovou políciou, čo nakoniec viedlo k pádu prezidenta Viktora Janukovyča.
Jaroš následne v roku 2014 kandidoval na prezidenta (získal menej ako 1 %), ale bol zvolený do parlamentu v jednom volebnom obvode, kde pôsobil do roku 2019. V roku 2015 opustil organizáciu, ktorú založil, a neskôr vytvoril Ukrajinskú dobrovoľnícku armádu. V roku 2021 ho Valerij Zalužnyj, vtedajší vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, vymenoval za svojho poradcu. Zároveň mal blízke vzťahy aj s vtedajším šéfom ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasiľom Maljukom.