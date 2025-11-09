Angelina Jolieová: Mňa drony ohrozovali pár dní, rodiny v ukrajinských frontových oblastiach s tým žijú neustále

Americká herečka a filantropka navštívila Mykolajivskú a Chersonskú oblasť.
Hollywoodska hviezda Angelina Jolieová, ktorá navštívila ukrajinské frontové regióny v Mykolajivskej a Chersonskej oblasti, na Instagrame popísala tamojšiu hrozbu dronov. „Hrozba dronov bola neustálou a silnou prítomnosťou. Počujete tiché hučanie na oblohe,“ napísala v nedeľu. „Pre mňa to bolo len pár dní. Tamojšie rodiny s tým žijú každý jeden deň,“ dodala. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Americká herečka, filmárka a filantropka poznamenala, že školy, kliniky a jasle pri frontovej línií sú nútené fungovať v podzemí. Miestni obyvatelia pociťujú neustálu hrozbu na svojej psychike a majú obavy, že svet na nich zabudne, dodala. Jolieová navštívila Ukrajinu už v prvom roku ruskej vojny, keď sa v meste Ľvov na západe krajiny stretla s utečencami z oblastí bojov.

