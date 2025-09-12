Ukrajinskí atléti podľa šéfky národného zväzu preukazujú na MS obrovskú odvahu

Vojna a logistické problémy Ukrajincom sťažujú prípravu, no športovci bojujú s odhodlaním a podporou Svetovej atletiky.
Jaroslava Mahučichová
Prvá v celkovom poradí Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny počas 31. ročníka halového výškarskeho mítingu Banskobystrická latka 2025. Banská Bystrica, 18. február 2025. Foto: SITA/Jakub Julény
Ukrajinskí atléti, ktorí sa pripravujú na majstrovstvá sveta v atletike v Tokiu, preukazujú podľa prezidentky Ukrajinskej atletickej federácie Oľhy Saladuchovej obrovskú odvahu a odhodlanie napriek ťažkostiam spôsobeným vojnou.

Ukrajina vysiela na šampionát 23 športovcov, pričom ich hlavné nádeje na medaily spočívajú v tradične silných disciplínach – skoku do výšky. Majsterka sveta a olympijská víťazka Jaroslava Mahučichová bude obhajovať titul, zatiaľ čo Oleh Doroščuk – víťaz Diamantovej ligy v Bruseli – je vážny kandidát na medailu medzi mužmi.

Sladuchová však varuje pred príliš vysokými očakávaniami, keďže obaja prekonali zranenia. „Medaily neprichádzajú ľahko. Každý krok k pódiu je pre Ukrajincov ťažší než pre väčšinu súperov. Naši športovci cestujú dlhšie, čelia stresu o rodiny doma a niekedy vynechávajú súťaže kvôli logistike či papierom,“ uviedla.

Federácia s podporou Svetovej atletiky zorganizovala tréningový kemp v Japonsku, aby sa tím mohol adaptovať a pripraviť v stabilných podmienkach.

Niekdajšia trojskokanka Saladuchová zdôraznila, že aj bez medailí už športovci preukázali neuveriteľnú odolnosť.

Vojna zasiahla šport v krajine smrteľne – mnohí tréneri a športovci zahynuli, infraštruktúra bola poškodená. Napriek tomu ukrajinskí atléti čerpajú silu z myšlienky na tých, ktorí bojujú na fronte, a mnohí prispievajú časťou svojich odmien na vojnové úsilie.

„Snažíme sa im priniesť radosť a ukázať, že život pokračuje. Máme aj tím psychológov, no udržať morálku je náročné. Často dosahujeme úspechy napriek prekážkam, nie vďaka nim,“ uzavrela Saladuchová.

