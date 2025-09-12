Chodec Černý už ďalšie prekvapenie nechystá okrem výsledkového, už má naplánovanú svadbu

Slovenskú účasť na XX. majstrovstvách sveta v atletike v japonskom Tokiu otvoria chodci. Až štyria Slováci (dve ženy a dvaja muži) sa v sobotu ráno o 7.30 h miestneho času (na Slovensku pol hodinu po polnoci) vydajú na 35 km dlhú trať z Národného štadióna v japonskej metropole.
Najkomfortnejšiu pozíciu si pred šampionátom vybojoval Dominik Černý splnením limitu na 35 km v marcových Dudinciach.
V bezpečnej zóne renkingu sa v rovnakej disciplíne držala Hana Burzalová a snúbenecký pár sa napokon celkom s prehľadom zmestil aj do štartoviek na 20 km. O niečo viac tŕpol Michal Morvay a ako posledná si miestenku zabezpečila Ema Hačundová, keď zabodovala na júlových pretekoch v Dubline.
Vysoké teploty aj vlhkosť
Do Japonska sa už kompletná chodecká zostava presunula s hlavnou časťou slovenskej výpravy. Z Tokia zamierila rovno do aklimatizačného kempu v Harune pri Kóči. Na ostrove Šikoku ich čakala typická japonská klíma. Vysoké teploty v kombinácii s vysokou vlhkosťou oberali chodcov na začiatku pobytu o 30 aj viac sekúnd na kilometer.
Problémy s platničkou
„Príprava sa vcelku vydarila. Nikto sa počas hltania kilometrov nezranil. Tréningová výkonnosť našich chodcov postupne narastala. Do potrebnej formy sa dokázal dostať aj Morvay, ktorý mal pred záverečnou prípravou na MS väčší tréningový výpadok pre zdravotné problémy s platničkou,“ uviedol šéftréner chodeckej reprezentácie Roman Benčík na webe atletika.sk.
„Budem spokojný, ak sa našim chodcom podaria rozumné, zodpovedné, bojovné výkony s patričnou odvahou a nasadením na vysokej taktickej a technickej úrovni,“ dodal Benčík.
Cieľ do 16. miesta
Najvyššie ambície spomedzi kvarteta Slovákov má Dominik Černý. Na 35 km dosiahol 19. miestom najlepší slovenský výsledok na MS 2023 a v cieli budapeštianskych pretekov potom pamätným spôsobom požiadal o ruku Hanu Burzalovú.
„Mojím cieľom je skončiť do 16. miesta, čo sa rovná semifinálovému umiestneniu. Príprava išla dobre, som zdravý. Aklimatizácia ukázala, že preteky nebudú o rekordoch, ale pôjde o taktickú súťaž o umiestnenia,“ uviedol Černý na webe SAZ.
Už len výsledkové prekvapenie
Na otázku, či chystá prekvapenie ako pred 2 rokmi v Budapešti, dodal:
„S istotou vravím, že prekvapiť môžem iba ak výsledkom. Nič podobné ako v Budapešti nechystám, svadbu máme s Hankou Burzalovou už naplánovanú, a to 4. októbra.“