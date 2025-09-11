Hviezdny žrdkár dúfa, že MS v Tokiu budú zábavnejšie ako apokalyptické olympijské hry

Armand Duplantis
Švédsky fenomén žŕdky Armand Duplantis si v budúcnosti trúfa prekonať 630 aj 640 cm. Foto: SITA/AP
Hviezdny švédsky žrdkár Armand „Mondo“ Duplantis vyjadril nádej, že majstrovstvá sveta v atletike v japonskom Tokiu budú zábavnejšie ako olympijské hry v roku 2021, ktoré boli poznačené prísnymi opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Tokijské olympijské hry, ktoré sa pre pandémiu konali s ročným oneskorením, sa uskutočnili za prísnych opatrení, vrátane zákazu prítomnosti divákov a povinných testov a sociálneho dištancu pre športovcov.

Držiteľ svetového rekordu vtedy získal zlato a medailu si prevzal s rúškom na tvári na prázdnom štadióne. V porovnaní s letom 2021 na Národnom štadióne v Tokiu na blížiacich sa majstrovstvách sveta očakávajú Japonci plnú návštevnosť takmer 70-tisíc divákov.

Duplantis, ktorý sa chystá obhájiť svoj tretí svetový titul a nedávno v Budapešti zlepšil svoj svetový rekord na 6,29 metra, sa cíti pokojne a uvoľnene. Svetový šampionát sa začne už v sobotu 13. septembra.

„Bolo to pre všetkých zvláštne, takmer apokalyptické, nie veľmi príjemné a dosť desivé. Som rád, že teraz ma čaká skutočný športový zážitok, ktorý spája ľudí a vytvára komunitu,“ povedal 25-ročný Švéd narodený v USA.

Duplantis bude čeliť konkurencii, najmä zo strany gréckeho reprezentanta Emmanouila Karalisa, no verí, že v deň D bude ako mnohokrát v minulosti nezdolateľný.

Vzhľadom na vysoké teploty počas šampionátu je švédsky reprezentant rád, že nie je maratónec, pretože krátke šprinty podľa neho menej ovplyvňuje teplo, ktoré môže mať dokonca aj pozitívny efekt.

