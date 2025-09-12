Výška na MS v Tokiu bude bez hviezdneho Katarčana. Čo trápi Baršima?

Mutaz Baršim v minulosti získal v Tokiu olympijské zlato, teraz pre zranenie vynechá na rovnakom mieste svetový šampionát.
Peter Mráz
Mutaz Baršim
Mutaz Baršim z Kataru počas skočenia 240 cm rekordu v rámci 21. ročníka halového výškarskeho mítingu Banskobystrická latka 2015. Banská Bystrica, 4. február 2015. Foto: SITA/Ján Viazanička
Hviezdny katarský výškar Mutaz Baršim na majstrovstvách sveta v japonskom Tokiu, ktoré sa v „krajine vychádzajúceho slnka“ začnú v sobotu, nebude bojovať o medaily.

Trojnásobný svetový šampión a bronzový z vlaňajších OH v Paríži bol nútený odhlásiť sa z podujatia pre zranenie nohy.

Tridsaťštyriročný Katarčan v minulosti získal tituly v rokoch 2017, 2019 a 2022 a má na svojom konte aj zlato z OH 2021 v Tokiu.

„Bojujem s vážnym zranením už od apríla. Plánoval som, že Tokio budú moje posledné majstrovstvá sveta, ale noha sa nestihla vyliečiť. Dal som do toho všetko, ale prírodu nemožno prinútiť, musím byť trpezlivý,“ uviedol Baršim na sociálnych sieťach.

Druhý najlepší výškar všetkých čias s osobným rekordom 243 cm sa v tejto sezóne predstavil len raz, keď skončil druhý na Western Asian Clubs Challenge v Dauhe výkonom 213 cm.

„Neľutujte, že nebudem skákať, ale ľutujte, že skok do výšky príde o mňa,“ dodal Baršim.

