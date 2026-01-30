Ukrajinského bankára našli mŕtveho v Miláne. Vypadol z okna, vyšetrovatelia nevylučujú vraždu

Talianske úrady vyšetrujú smrť 54-ročného ukrajinského bankára Oleksandra Adaryča, ktorého telo našli 23. januára večer pri štvorposchodovom rezidenčnom dome v centre Milána na ulici Nerino. O prípade informovali talianske médiá La Repubblica a Il Giorno.
Podľa predbežných zistení vyšetrovateľov Adaryč vypadol z okna prenajatého apartmánu, no polícia nevylučuje, že v čase pádu už mohol byť mŕtvy. Prípad je preto vyšetrovaný ako možné úmyselné zabitie.
S korupciou na Ukrajine sa spája aj „Zelenského peňaženka“. Kto je Timur Mindič?
Podľa polície pricestoval Adaryč do Milána v deň svojej smrti na pracovné stretnutie. Bezpečnostné kamery zaznamenali najmenej dve osoby, ktoré po incidente narýchlo opustili budovu. Jedného z mužov si v ten večer všimla aj vrátnička, ktorá uviedla, že s ňou komunikoval v angličtine a krátko nato odišiel.
Pri prehliadke apartmánu našli vyšetrovatelia viacero dokumentov na rôzne mená a s rôznymi štátnymi príslušnosťami, čo spočiatku sťažilo identifikáciu obete. Medzi nimi bol aj rumunský doklad na meno Alexandru Adarici. Na potvrdenie totožnosti boli potrebné dodatočné overovania.
Ukrajinský protikorupčný úrad vykonal raziu v kancelárii bývalej ukrajinskej premiérky Julije Tymošenkovej
Vyšetrovanie koordinuje milánska prokuratúra, ktorá analyzuje záznamy z bezpečnostných kamier a preveruje profesionálnu minulosť a obchodné kontakty zosnulého. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že motív trestného činu môže súvisieť s jeho podnikateľskými aktivitami.
Oleksandr Adaryč bol v minulosti vlastníkom viacerých bánk na Ukrajine, vrátane Eurobanky, Fidobanky a Fidokombanky, ktorá sa pred jeho akvizíciou volala Erste Bank. Podľa denníka Il Giorno v ostatnom čase pôsobil v luxemburskej developerskej spoločnosti Alfaro Real Estate.