Ukrajinský protikorupčný úrad vykonal raziu v kancelárii bývalej ukrajinskej premiérky Julije Tymošenkovej

Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková uviedla, že ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) v noci na stredu vykonal raziu v kancelárii jej strany. Nasledovalo to po tom, ako NABU oznámil rozsiahle vyšetrovanie politickej korupcie. Tymošenková, ktorá je líderkou strany Baťkivščyna (Vlasť), v prezidentských voľbách v roku 2019 kandidovala proti Volodymyrovi Zelenskému.
Správa prichádza v čase vyšetrovania korupčnej schémy, ktorá súvisí s ukrajinskou národnou spoločnosťou na výrobu jadrovej energie Energoatom. Vyšetrovatelia v kauze Energoatom obvinili osem ľudí z nezákonného obohatenia sa o 100 miliónov dolárov. Vyšetrujú aj bývalého šéfa Zelenského kancelárie Andrija Jermaka. Podľa NABU je hlavným organizátorom korupčnej schémy blízky spojenec ukrajinského prezidenta Timur Mindič.
Protikorupčný úrad v stredu obvinil nemenovaného lídra strany, údajne Tymošenkovú, z „ponúkania nezákonných výhod“ poslancom výmenou za lojálne hlasovanie v parlamente. NABU dodal, že prebieha predsúdne konanie.
Bezpečnostná služba bránila protikorupčnému úradu vykonať raziu v ukrajinskom parlamente
NABU zverejnil aj video z kancelárie, na ktorom vyšetrovatelia otvárajú obálky napchaté americkými dolármi. Pred nimi stojí žena s blond vlasmi a charakteristickým vrkočom, ktorý je typický pre Tymošenkovú. Jej tvár bola rozmazaná.
Tymošenková vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovatelia prehľadávali kanceláriu celú noc. Raziu označila za „PR akciu“ a „politický útok“. Dodala, že jej zobrali služobné telefóny, dokumenty aj osobné majetkové priznania.
Tymošenková bola vo väzení v rokoch 2011 až 2014, keď si odpykávala sedemročný trest za zneužitie právomocí v súvislosti s podpisom plynovej dohody s Moskvou. Prepustili ju počas protestov na Majdane a neskôr ju súd rehabilitoval.