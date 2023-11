Ukrajinské sily vykonali sériu úspešných akcií na brehu rieky Dnipro, Rusi prišli o takmer 3 500 vojakov

Ruské sily v bojoch na rieke Dnipro v Chersonskej oblasti prišli o takmer 3 500 vojakov, pričom zhruba 1 200 zomrelo. V piatok o tom informovala ukrajinská námorná pechota, podľa ktorej tiež ruské straty v oblasti rátajú aj desiatky kusov vojenskej techniky. Uvádza to web Kyiv Independent.

„Obranné sily Ukrajiny vykonali sériu úspešných akcií na východnom brehu rieky Dnipro v smere na Cherson,“ napísala námorná pechota na Facebooku.

K 16. novembru podľa pechoty ruské sily operujúce v oblasti utrpeli 1 216 strát na životoch, 2 217 zranených a prišli aj o 24 tankov, 48 obrnených vozidiel, 89 delostreleckých systémov a mínometov, 135 ďalších vozidiel, deväť salvových raketometov a 14 člnov.

The Kherson region’s left bank. Our warriors.

I thank them for their strength and for moving forward.

Glory to everyone who restores freedom and justice to Ukraine!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/5Da2key0KA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2023