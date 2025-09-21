Ukrajinské jednotky objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s hákovými krížmi, sú staré desaťročia

Tento objav poukazuje na historickú spoluprácu medzi Stalinovým režimom a nacistickým Nemeckom, ktorá je v kontraste s oficiálnou rétorikou Kremľa o dedičstve sovietskeho „antifašistického“ boja.
Ruskí vojaci, rusko ukrajinský konflikt
Ruskí vojaci strieľajú z húfnice Giacint-B v Chersonskej oblasti na Ukrajine. Foto: ilustračné, Russian Defense Ministry Press Service via AP
Ukrajinské prieskumné jednotky počas operácií proti ruským silám objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s nacistickou symbolikou. Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na 225. samostatný útočný pluk „Tur“, tieto zariadenia pochádzajú ešte zo zásob z obdobia začiatku druhej svetovej vojny.

Detonátory s hákovými krížmi

Na objavených detonátoroch, ktoré boli zachované desaťročia, sú vyryté hákové kríže, typické pre nemeckú vojnovú výrobu. Hoci sa spočiatku javili ako trofeje z bojiska, ich označenia naznačujú priamu väzbu na vojenskú spoluprácu medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom v rokoch 1939 a 1940.

Dňa 17. septembra 1939 Sovietsky zväz vtrhol do východného Poľska, zatiaľ čo Wehrmacht postupoval zo západu. Tento útok nasledoval po pakte Molotov–Ribbentrop z 23. augusta 1939, ktorý zahŕňal tajný protokol o rozdelení východnej Európy na sféry vplyvu.

Poľsko bolo rozdelené v priebehu niekoľkých týždňov, pričom Červená armáda obsadila územia dnešnej západnej Ukrajiny a Bieloruska, zatiaľ čo Nemecko anektovalo stredné a západné časti Poľska. Súčasne Berlín a Moskva prehĺbili svoju spoluprácu, vrátane obchodných dohôd z augusta 1939 a februára 1940, ktoré zahŕňali dodávky priemyselného zariadenia, technológií, surovín a vojenských komponentov, vrátane zápaliek a detonátorov s hákovými krížmi.

Archívne dôkazy a pretrvávajúce zásoby

Archívne údaje potvrdzujú, že nemecké dodávky obsahovali aj diely pre lietadlá, námorné vybavenie a iné zariadenia. Napriek nemeckej invázii do Sovietskeho zväzu v roku 1941 zostali niektoré z týchto materiálov v sovietskych skladoch, čo potvrdzuje aj nedávny nález.

Tento objav poukazuje na historickú spoluprácu medzi Stalinovým režimom a nacistickým Nemeckom, ktorá je v kontraste s oficiálnou rétorikou Kremľa o dedičstve sovietskeho „antifašistického“ boja. V ostatných rokoch sa v Rusku obnovuje kult Stalina, vrátane inštalácie jeho sôch a pamätníkov, čo je súčasťou rozsiahleho trendu nastoleného pod vedením Vladimira Putina.

