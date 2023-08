Ukrajinská armáda zaútočila dronmi na ruskú brigádu, zasiahnuté boli aj sklady munície a vojenské zariadenia

Útok dronmi zasiahol 126. brigádu ruskej Čiernomorskej flotily v dedine Perevalne na okupovanom Kryme. Útok podnikla ukrajinská armáda spolu s Ukrajinskou bezpečnostnou službou (SBU). Desiatky ruských vojakov pri útoku prišli o život alebo utrpeli zranenia. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroje v SBU.

Presný počet dronom nasadených do útoku nie je známy, ale išlo o skupinu dronov. Zasiahnuté boli miesta uskladnenia munície a vážne boli poškodené vojenské zariadenia.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak podľa webu Kyiv Independent uviedol, že ukrajinská armáda dosahuje pokrok na južnom fronte a snaží sa dostať pod palebnú kontrolu pozemný koridor na Krym.

„Ide o všetky zásobovacie trasy, vrátane železnice. Znamená to jednu vec: Ruská armáda je na pokraji straty svojich strategických pozícií,“ napísal Podoľak na mikroblogovacej sieti X.

The bottom line: Russian defense lines are beginning to crumble. The Ukrainian army is advancing southward with some success, coming one step closer to taking fire control of the „land corridor to #Crimea.“ The stakes are already clear: all Russian supply lines, including…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 25, 2023