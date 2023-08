Lukašenko si nevie predstaviť, že by Putin dal odstrániť Prigožina. Bola to hrubá neprofesionálna práca, tvrdí

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko si podľa svojich slov nevie predstaviť, že by bol ruský vodca Vladimir Putin zodpovedný za pravdepodobnú smrť zakladateľa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina.

Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na bieloruské médiá.

Rozvážny a pomalý v rozhodovaní

„Neviem povedať, kto to urobil,“ vyjadril sa dlhoročný Putinov spojenec pre novinárov, vrátane tých zo štátnej tlačovej agentúry Belta.

„Ale poznám Putina. Je to rozvážny, veľmi pokojný a dokonca pomalý človek pri rozhodovaní o iných menej zložitých otázkach. Preto si neviem predstaviť, že by to urobil Putin, že za to môže Putin. Bola to príliš hrubá, neprofesionálna práca, čo sa toho týka,“ vyhlásil.

Hovorca ruského vodcu predtým počas piatka označil tvrdenia, podľa ktorých Kremeľ vydal príkaz na zabitie Prigožina, za „absolútne klamstvo“.

Nikto na palube neprežil

Lietadlo s desiatimi ľuďmi na palube, pravdepodobne vrátane Prigožina, havarovalo v stredu v Tverskej oblasti severne od Moskvy. Nikto nehodu neprežil.

Incident sa stal dva mesiace po tom, čo Prigožin viedol krátku vzburu voči ruskému vojenskému veleniu.

Americkí predstavitelia v rozhovore pre CNN varovali, že je príliš skoro robiť akékoľvek závery o príčine, no posudzuje sa množstvo možností vrátane palubného výbušného zariadenia, ktoré spôsobilo haváriu.

Ľudia oboznámení so spravodajskými službami zároveň veria, že havária lietadla bola úmyselná a cieľom bolo zabiť Prigožina.