Sánkar Ninis zamával olympijskej kariére 19. miestom na ZOH 2026. Nikdy predtým nebol vyššie

Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenský reprezentant Jozef Ninis ukončil bohatú olympijskú kariéru 19. miestom na ZOH 2026 v Taliansku. Štyridsaťštyriročný rodák z Čadce tým zlepšil svoje maximum pod piatimi kruhmi, doterajším najlepším jeho individuálnym výsledkom bola 20. pozícia zo Soči 2014.
Počas víkendu si v Cortine d’Ampezzo pripísal už šiesty olympijský štart a vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.
Najstaršieho športovca slovenskej výpravy na tohtoročných hrách od 18. priečky Austrálčana Alexandra Ferlazza delilo 54 tisícin sekundy. V súčte štyroch jázd dosiahol Ninis výsledný čas 3:35,600 minúty, pričom nedeľňajšie dve jazdy mal výrazne lepšie ako dve sobotňajšie.
Slovenský reprezentant bol po prvej jazde devätnásty a po druhej dvadsiaty. Rovnako 20. stupienok mu patril aj po 3. kole, no v štvrtom sa dostal o jeden post nahor cez Američana Matthewa Greinera.
Jozef Ninis debutoval pod piatimi kruhmi v Turíne 2006 a obsadil tam 22. miesto. Vo Vancouveri 2010 ho klasifikovali na 24. priečke, v Soči 2014 na 20. pozícii, v Pjongčangu 2018 na 25. stupienku a v Pekingu 2022 na 21. poste. Bodku za olympijskou kariérou dal 19. miestom.
Nielen najskúsenejší slovenský sánkar, ale aj jeden z najostrieľanejších reprezentantov SR na ZOH 2026. Už 45-ročný rodák z Čadce štartuje už na svojej šiestej zimnej olympiáde, premiérovo bol už v Turíne 2006 a odvtedy nechýbal pod piatimi kruhmi ani raz. Jeho doterajším olympijským maximum je 20. priečke zo Soči 2014. V Taliansku ako jediný z pätice Slovákov súťaží medzi jednotlivcami.