Sánkar Ninis zamával olympijskej kariére 19. miestom na ZOH 2026. Nikdy predtým nebol vyššie

Slovenský rekordér v počte olympijských účastí nemôže byť nespokojný.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Ninis
Slovenský sánkar Jozef Ninis máva na rozlúčku. Na ZOH 2026 skončil devätnásty, čo je jeho maximum pod piatimi kruhmi. Foto: SITA/AP
Taliansko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenský reprezentant Jozef Ninis ukončil bohatú olympijskú kariéru 19. miestom na ZOH 2026 v Taliansku. Štyridsaťštyriročný rodák z Čadce tým zlepšil svoje maximum pod piatimi kruhmi, doterajším najlepším jeho individuálnym výsledkom bola 20. pozícia zo Soči 2014.

Počas víkendu si v Cortine d’Ampezzo pripísal už šiesty olympijský štart a vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najstaršieho športovca slovenskej výpravy na tohtoročných hrách od 18. priečky Austrálčana Alexandra Ferlazza delilo 54 tisícin sekundy. V súčte štyroch jázd dosiahol Ninis výsledný čas 3:35,600 minúty, pričom nedeľňajšie dve jazdy mal výrazne lepšie ako dve sobotňajšie.

Slovenský reprezentant bol po prvej jazde devätnásty a po druhej dvadsiaty. Rovnako 20. stupienok mu patril aj po 3. kole, no v štvrtom sa dostal o jeden post nahor cez Američana Matthewa Greinera.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jozef Ninis debutoval pod piatimi kruhmi v Turíne 2006 a obsadil tam 22. miesto. Vo Vancouveri 2010 ho klasifikovali na 24. priečke, v Soči 2014 na 20. pozícii, v Pjongčangu 2018 na 25. stupienku a v Pekingu 2022 na 21. poste. Bodku za olympijskou kariérou dal 19. miestom.

Jozef Ninis

Nielen najskúsenejší slovenský sánkar, ale aj jeden z najostrieľanejších reprezentantov SR na ZOH 2026. Už 45-ročný rodák z Čadce štartuje už na svojej šiestej zimnej olympiáde, premiérovo bol už v Turíne 2006 a odvtedy nechýbal pod piatimi kruhmi ani raz. Jeho doterajším olympijským maximum je 20. priečke zo Soči 2014. V Taliansku ako jediný z pätice Slovákov súťaží medzi jednotlivcami.

Fotogaléria: Jozef Ninis

PREZIDENT: Sľub olympionikov a paralympionikov
PREZIDENT: Sľub olympionikov a paralympionikov
Peter Pellegrini a Jozef Ninis
23 fotiek v galérii
Jozef Ninis
Viac k osobe: Jozef Ninis
Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk