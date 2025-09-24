Ukrajinci zaútočili na ruské prístavné mesto Novorossijsk

Ukrajinské sily v stredu zaútočili na ruské prístavné mesto Novorossijsk na pobreží Čierneho mora pomocou bezpilotných lietadiel a námorných dronov a poškodili niekoľko budov. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to gubernátor ruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev.
Novorossijsk sa stal kľúčovou základňou ruskej Čiernomorskej flotily po opakovaných ukrajinských útokoch na okupovaný Krym. Stredajší útok zasiahol centrum mesta za denného svetla a poškodil hotel Novorossijsk, ktorý sa nachádza približne dva kilometre od prístavu, a najmenej päť okolitých budov.
Kaspické ropovodné konzorcium potvrdilo, že jeho kancelárie v meste boli poškodené. Konzorcium, ktoré združuje ruské, kazašské a zahraničné energetické spoločnosti, prevádzkuje významný ropovod spájajúci polia na západe Kazachstanu s námorným terminálom v Novorossijsku.
Podľa ruských úradov pri útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a šesť ďalších bolo zranených. Web Kyiv Independent uviedol, že to nedokáže nezávisle overiť. Ukrajina sa k útoku zatiaľ nevyjadrila.