Rusko chce zvýšiť DPH, aby financovalo vojnu na Ukrajine

Ruské ministerstvo financií v stredu navrhlo zvýšiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 na 22 percent, aby získalo dodatočné financie na vojnu proti Ukrajine. Ruská ekonomika sa totiž spomaľuje a rozpočtový deficit ďalej rastie. Podľa rezortu financií ide o nevyhnutné opatrenie „zamerané predovšetkým na financovanie obrany a bezpečnosti“.
Výdavky ruskej vlády od začiatku vojny vzrástli o viac ako dve tretiny, pričom na obranu smeruje takmer deväť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa ruského vodcu Vladimira Putina ide o úroveň, aká nebola zaznamenaná od čias studenej vojny.
Od začiatku tohto roka dosiahol deficit krajiny 50 miliárd dolárov (približne 46,5 miliardy eur), teda asi dve percentá HDP, čo je trojnásobok oproti rovnakému obdobiu v roku 2024. Hoci je ruský deficit v porovnaní s inými krajinami relatívne nízky, krajina je odrezaná od zahraničných kapitálových trhov a financie získava najmä od domácich investorov a z čerpania svojho štátneho investičného fondu.
Návrh rozpočtu naznačuje, že aj v budúcom roku bude schodok približne rovnaký. Moskva však zatiaľ neoznámila, koľko plánuje vynaložiť na armádu.