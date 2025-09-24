Ani členstvo v NATO nemusí Ukrajine zaručiť bezpečnosť, povedal Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ani členstvo v NATO, ktoré americký prezident Donald Trump vylúčil, nemusí byť dostatočné pre bezpečnosť Ukrajiny.
„Pretože medzinárodné inštitúcie sú príliš slabé, toto šialenstvo pokračuje. Ani členstvo v dlhoročnej vojenskej aliancii ešte automaticky neznamená bezpečie,“ povedal v stredu ukrajinský líder na Valnom zhromaždení OSN.
Zelenskyj upozornil, že Európa nesmie dopustiť, aby sa Moldavsko dostalo pod ruský vplyv a skončilo v rovnakej závislosti od Moskvy ako Bielorusko či Gruzínsko.
Trump mení rétoriku: Ukrajina môže získať naspäť celé územie (a možno ešte viac)
Pochválil však Trumpa po tom, ako šéf Bieleho domu prekvapivo zmenil rétoriku a vyhlásil, že Rusko je možné poraziť. „Mali sme dobré stretnutie s prezidentom Trumpom a hovoril som aj s mnohými ďalšími silnými lídrami. Spoločne môžeme veľa zmeniť,“ povedal ukrajinský prezident.
Trump v utorok vyhlásil, že Ukrajina môže s podporou EÚ a NATO zvíťaziť, čo predstavuje výrazný obrat oproti jeho doterajším tvrdeniam, že Kyjev nezíska späť územia obsadené Ruskom. Americký prezident dokonca dodal, že Ukrajina by mohla získať späť všetky svoje územia a naznačil – bez ďalších podrobností – že „možno dokonca zájde ešte ďalej“.