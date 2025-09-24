Ani členstvo v NATO nemusí Ukrajine zaručiť bezpečnosť, povedal Zelenskyj

„Pretože medzinárodné inštitúcie sú príliš slabé, toto šialenstvo pokračuje,“ povedal v stredu ukrajinský líder na Valnom zhromaždení OSN.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SIAT/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ani členstvo v NATO, ktoré americký prezident Donald Trump vylúčil, nemusí byť dostatočné pre bezpečnosť Ukrajiny.

„Pretože medzinárodné inštitúcie sú príliš slabé, toto šialenstvo pokračuje. Ani členstvo v dlhoročnej vojenskej aliancii ešte automaticky neznamená bezpečie,“ povedal v stredu ukrajinský líder na Valnom zhromaždení OSN.

Zelenskyj upozornil, že Európa nesmie dopustiť, aby sa Moldavsko dostalo pod ruský vplyv a skončilo v rovnakej závislosti od Moskvy ako Bielorusko či Gruzínsko.

Pochválil však Trumpa po tom, ako šéf Bieleho domu prekvapivo zmenil rétoriku a vyhlásil, že Rusko je možné poraziť. „Mali sme dobré stretnutie s prezidentom Trumpom a hovoril som aj s mnohými ďalšími silnými lídrami. Spoločne môžeme veľa zmeniť,“ povedal ukrajinský prezident.

Trump v utorok vyhlásil, že Ukrajina môže s podporou EÚ a NATO zvíťaziť, čo predstavuje výrazný obrat oproti jeho doterajším tvrdeniam, že Kyjev nezíska späť územia obsadené Ruskom. Americký prezident dokonca dodal, že Ukrajina by mohla získať späť všetky svoje územia a naznačil – bez ďalších podrobností – že „možno dokonca zájde ešte ďalej“.

