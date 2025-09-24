Papierový tiger chce ďalej bojovať. Nemáme žiadnu inú alternatívu, vyhlásil Peskov

Kremeľ v stredu vyhlásil, že nemá inú možnosť, než pokračovať vo svojej vojenskej ofenzíve na Ukrajine, pričom odmietol tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko je „papierový tiger“.
Tieto vyjadrenia prišli deň po tom, čo Trump uviedol, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie od Ruska, ktoré označil za „papierového tigra“ so slabnúcou ekonomikou – čo predstavuje výrazný obrat v jeho postoji k viac ako trojročnému konfliktu.
Trump mení rétoriku: Ukrajina môže získať naspäť celé územie (a možno ešte viac)
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre ruský denník povedal, že „pokračujeme v našej špeciálnej vojenskej operácii, aby sme zabezpečili naše záujmy a dosiahli ciele“, ktoré stanovuje ruský prezident Vladimir Putin. „Robíme to pre súčasnosť aj budúcnosť našej krajiny, pre mnohé generácie. Preto nemáme alternatívu.“
Peskov zároveň odmietol Trumpove označenie Ruska za „papierového tigra“, no priznal, že ekonomika, ktorá po troch rokoch rýchleho rastu spomaľuje a čelí pretrvávajúcej inflácii, čelí určitým problémom. „Rusko si udržiava makroekonomickú stabilitu,“ uviedol, pričom dodal, že krajina zažíva napätie a problémy v rôznych sektoroch ekonomiky.
Chce Putin vlákať Európu do pasce? Nenechajme sa vyprovokovať, varuje Pistorius
Kremeľ tiež zhodnotil snahy o zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom ako takmer bezvýsledné. Peskov uviedol, že pokrok v obnove vzťahov, ktorý nastal po návrate Trumpa do Bieleho domu v januári, je „takmer nulový“ a označil tento proces za „pomalý, veľmi pomalý“.