Papierový tiger chce ďalej bojovať. Nemáme žiadnu inú alternatívu, vyhlásil Peskov

Tieto vyjadrenia prišli deň po tom, čo Trump uviedol, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie od Ruska.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: SITA/AP
Kremeľ v stredu vyhlásil, že nemá inú možnosť, než pokračovať vo svojej vojenskej ofenzíve na Ukrajine, pričom odmietol tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko je „papierový tiger“.

Tieto vyjadrenia prišli deň po tom, čo Trump uviedol, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie od Ruska, ktoré označil za „papierového tigra“ so slabnúcou ekonomikou – čo predstavuje výrazný obrat v jeho postoji k viac ako trojročnému konfliktu.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre ruský denník povedal, že „pokračujeme v našej špeciálnej vojenskej operácii, aby sme zabezpečili naše záujmy a dosiahli ciele“, ktoré stanovuje ruský prezident Vladimir Putin. „Robíme to pre súčasnosť aj budúcnosť našej krajiny, pre mnohé generácie. Preto nemáme alternatívu.“

Peskov zároveň odmietol Trumpove označenie Ruska za „papierového tigra“, no priznal, že ekonomika, ktorá po troch rokoch rýchleho rastu spomaľuje a čelí pretrvávajúcej inflácii, čelí určitým problémom. „Rusko si udržiava makroekonomickú stabilitu,“ uviedol, pričom dodal, že krajina zažíva napätie a problémy v rôznych sektoroch ekonomiky.

Kremeľ tiež zhodnotil snahy o zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom ako takmer bezvýsledné. Peskov uviedol, že pokrok v obnove vzťahov, ktorý nastal po návrate Trumpa do Bieleho domu v januári, je „takmer nulový“ a označil tento proces za „pomalý, veľmi pomalý“.

