Ukrajinu zaplavila vlna vyhrážok bombami, polícia preveruje vyše dvetisíc hlásení

Ukrajinská polícia v piatok oznámila, že počas troch hodín prijala viac ako dvetisíc hlásení o bombových hrozbách po celej krajine. Varovala, že terčom sa stali vládne budovy aj ďalšie verejné a súkromné objekty.

Ukrajina je od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi častým cieľom kybernetických útokov zo strany Moskvy, podobne rozsiahle vlny vyhrážok bombami sú však podľa úradov ojedinelé.

Mohutná vlna

Polícia vo vyhlásení uviedla, že medzi 09.30 a 12.10 hod. prijali policajné oddelenia „viac než 2 000 hlásení o bombových hrozbách“ adresovaných štátnym inštitúciám, firmám, bankám a výchovno-vzdelávacím zariadeniam vo väčšine oblastí Ukrajiny.

Bezpečnostné zložky doteraz preverili približne tretinu hlásení a na kontrolovaných miestach nenašli žiadne výbušniny. Podobná vlna bombových hrozieb zasiahla Ukrajinu aj v roku 2023, keď boli terčom predovšetkým školy. Úrady prípad naďalej vyšetrujú.

Hybridná vojna

Ukrajina čelí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 pravidelným hybridným útokom vrátane kybernetických operácií, sabotáží a šírenia poplašných správ, ktoré majú destabilizovať verejný život a vyvolať paniku medzi obyvateľstvom.

Úrady opakovane upozorňujú, že podobné hrozby môžu byť súčasťou širšej snahy ochromiť fungovanie štátu a bezpečnostných zložiek.

