Ukrajinci použili vo vojne s Ruskom po prvý raz rakety s dlhým doletom ATACMS, ich dosah by mal byť menší

aktualizované 17. októbra 19:11

Ukrajina použila na bojisku proti Rusku rakety dlhého doletu ATACMS, ktoré jej v tichosti dodali Spojené štáty. Agentúre AP to povedal nemenovaný predstaviteľ oboznámený so situáciou.

Americký prezident Joe Biden sľúbil Ukrajine systémy takmer pred mesiacom.

Ukrajina tlačila na Spojené štáty

Dodávka rakiet na front bola zahalená rúškom tajomstva, pričom sa očakávalo, že prvé verejné potvrdenie príde, keď sa rakety použijú na bojisku. Zmienený predstaviteľ nemal povolenie verejne hovoriť o záležitosti pred oficiálnym oznámením.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr potvrdil, že ATACMS použili v boji proti Rusku a boli veľmi presné. „Dnes vyjadrujem osobitnú vďaku Spojeným štátom,“ povedal vo svojom večernom príhovore a dodal, že rakety „sa osvedčili“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ďalší ukrajinskí predstavitelia urgentne tlačili na Washington, aby Ukrajine poskytol systémy ATACMS.

Američania sa však mesiace zdráhali pre obavy, že by Kyjiv mohol použiť zbrane na zasiahnutie hlboko do ruského územia, čím by rozzúril Moskvu a eskaloval konflikt.

Rakety nesú kazetovú muníciu

Pre pretrvávajúce obavy USA z eskalácie napätia s Ruskom by mala verzia ATACMS, ktorá išla na Ukrajinu, mať kratší dosah, než je maximálna vzdialenosť, ktorú môžu mať rakety.

Niektoré verzie rakiet môžu doletieť až do vzdialenosti asi 300 kilometrov, tie odoslané na Ukrajinu majú kratší dolet a nenesú jednu hlavicu, ale kazetovú muníciu, ktorá sa po vystrelení otvorí vo vzduchu a vypustí stovky menších bômb.